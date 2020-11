Schwerin/Rostock

Die Corona-Lage – sie spitzt sich auch an den Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern weiter zu. Nun hat das Schweriner Bildungsministerium erstmals aktuelle Zahlen vorgelegt: 3626 Schüler und 410 Lehrer befinden sich im Nordosten aktuell in Quarantäne. Tendenz steigend. Fast jede vierte Schule in MV war seit Beginn des neuen Schuljahres im August bereits von Quarantäne-Maßnahmen betroffen, sagt Ministeriumssprecher Henning Lipski.

Die Fallzahlen schnellen laut der Statistik aus Schwerin geradezu in die Höhe: Waren vor einer Woche „nur“ 2010 Schüler in Quarantäne, so sind es mit Stand Montag (2. November) fast doppelt so viele. Landesweit sind drei Schulen komplett geschlossen – in Wismar, Güstrow und Schwerin. An 79 allgemeinbildenden Schulen und 13 Berufsschulen wurden einzelne Klassen und Gruppen daheim isoliert.

Auffällig: An den Berufsschulen gibt es deutlich weniger Corona-Fälle als an Grundschulen, Gymnasien, Regional- oder Gesamtschulen: Nur 0,15 Prozent der Berufsschüler sind aktuell in häuslicher Isolation, an den übrigen Schulen liegt dieser Wert mittlerweile bei 2,34 Prozent. Und: Nicht nur unter den Schülern, sondern auch bei den Lehrer nehmen die Infektionszahlen zu. Sie haben sich binnen einer Woche sogar mehr als verdoppelt, heißt es aus dem Ministerium.

Lehrermangel aufgrund von Quarantäne wird zum Problem

Michael Sack, Landrat im Landkreis Vorpommern-Rügen, sagt: „Grundschulen sind bei uns aktuell kein großes Problem. Die meisten Infektionen beobachten wir derzeit unter Lehrern und Schülern aus den oberen Klassenstufen.“ Woran das liegt, darüber wolle er nicht spekulieren. Aber: Vor allem der Ausfall von Lehrkräften werde zunehmend zu einem Problem: An ersten Schulen gäbe es Probleme, die festgelegten Kohorten noch getrennt beschulen zu können – weil das Lehrpersonal fehlt.

Seit Schuljahresbeginn gab es, so Ministeriumssprecher Lipski, Quarantänemaßnahmen an 151 der insgesamt 563 Schulen in MV. An 79 Schulen gab es nachgewiesene Corona-Fälle. „Dies führte dazu führte, dass 6805 Schüler und 780 Lehrkräfte bereits vorübergehend in Quarantäne waren.“ Insgesamt gibt es im Land 152 700 Schüler.

