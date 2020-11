Rostock

Das Coronavirus bestimmt seit Monaten die Themenlage in Mecklenburg-Vorpommern. Doch was ist der aktuelle Stand der Infizierten im Bundesland? Und wie sieht es im Rest von Deutschland aus? Wie viele Todesfälle gibt es? Wie viele Menschen sind aktuell wirklich noch erkrankt und wie schnell verbreitet sich die Krankheit? Wir sammeln die wichtigsten Zahlen aus verlässlichen, öffentlichen Quellen.

Diese Zahlen werden laufend aktualisiert.

(Hinweis: Sollte die Grafik nicht korrekt dargestellt werden, dann klicken oder tippen Sie bitte hier.)

Quellen: Gesundheitsämter, Robert Koch-Institut

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Die Datenlage ist hochdynamisch. Die offiziellen Zahlen der deutschen Behörden zu den Infektionen fallen aktuell teilweise unterschiedlich aus. Das liegt an den Meldeketten.

Aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg sind am Wochenende keine neuen Daten übermittelt worden. Diese werden in den nächsten Tagen im Lagus-Bericht erfasst.

Verteilung der Infektionsfälle auf die Kreise:

