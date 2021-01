In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag 91 neue Ansteckungen mit Sars-Cov-2 bekannt geworden – so wenige waren es seit dem 10. Januar nicht mehr. Besonders die Lage im Hotspot Vorpommern-Greifswald entwickelt sich positiv. Die Inzidenz im Land sinkt, bleibt aber über dem Bundesdurchschnitt.