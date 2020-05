Corona in MV: Bewohner (82) des Pflegeheims in Tutow an Infektion gestorben

Rostock

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in MV bleibt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Am Montag (Stand, 15 Uhr) meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) einen neuen Fall, in der Hansestadt Rostock. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gab es einen weiteren Todesfall im Pflegeheim in Tutow. Ein 82-Jähriger mit schweren Vorerkrankungen starb an den Folgen einer Corona-Infektion im Krankenhaus. Insgesamt gab es damit 20 Corona-Tote in Mecklenburg-Vorpommern.

Bislang sind 728 Menschen im Nordosten positiv auf das Virus getestet worden. 104 Corona-Patienten werden oder wurden im Krankenhaus behandelt, 17 davon auf einer Intensivstation. Schätzungsweise 668 der positiv getesteten Menschen - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer – sind von einer Covid-19-Erkrankung genesen.

45 Fälle pro 100 000 Einwohner

Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit weiterhin die mit Abstand geringste Zahl von positiv auf Corona getesteten Menschen und Sterbefällen. In MV gibt es 45 Fälle pro 100 000 Einwohner, zum Vergleich: Bayern, das am stärksten betroffene Bundesland hat 341 Fälle pro 100 000 Einwohner.

Von OZ