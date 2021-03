Greifswald

Die dritte Welle der Corona-Pandemie rollt in Deutschland an. Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali rechnet damit, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern die Inzidenzwerte deutlich ansteigen und sich eine dritte Welle nicht aufhalten lässt. „Mecklenburg-Vorpommern hinkt der Entwicklung in anderen Bundesländern noch etwas hinterher und befindet sich mit den Inzidenzwerten derzeit noch in einer Horizontalbewegung.“

Dies könne aber schon in den kommenden Tagen ganz anders aussehen. Die Gründe: Die Mutationen breiten sich auch hier immer stärker aus. Der Impffortschritt als dämpfender Gegeneffekt habe bislang noch keine Auswirkungen. Erst am Montag hatte Deutschland die Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff vorsorglich gestoppt.

„Die Situation ist sehr fragil“

Der Professor für Bioinformatik erstellt Prognosen für den Verlauf der Pandemie. Eingerechnet werden Faktoren wie die Ausbreitung von Mutationen, Impffortschritt, Saisonalität und Lockerungsmaßnahmen. Er rechnet damit, dass der Nordosten bis zu Ostern je nach Umfang von weiteren Lockerungen Inzidenzwerte von 100, im schlimmsten Fall von 150 erreicht.

Im besten Falle ließen sich die Inzidenzwerte auf dem jetzigen Niveau halten, wenn es keine zusätzlichen Lockerungen gibt und die Schnelltests greifen, um die Kontakte abzufangen, die durch die derzeitigen Lockerungsmaßnahmen entstehen. „Die Situation ist derzeit sehr fragil“, so der Experte, der am Dienstag die neuesten Berechnungen der Landesregierung präsentierte. Positiv: Die wärmere Jahreszeit wirkt sich dämpfend auf das Infektionsgeschehen aus, weil sich Menschen stärker draußen bewegen und nicht in geschlossenen Räumen sitzen.

Kurz vor dem Kipppunkt – Mutationen setzen sich durch

Seinen Modellen zufolge werden bis Mai etwa 80 Prozent aller Infektionen durch Mutationen verursacht, die als deutlich ansteckender gelten. Bislang könne der Rückgang der normalen Corona-Variante den Anstieg noch auffangen. „Aber wir stehen kurz vor dem Kipppunkt.“

Harter Lockdown wäre sinnvoll, aber nicht durchsetzbar

Aus epidemiologischer Sicht wäre ein harter Lockdown in dieser Phase sinnvoll, so Kaderali. Das Hauptproblem sei, dass Kontaktbeschränkungsmaßnahmen auf immer weniger Akzeptanz stoßen. „Wir haben im März des vergangenen Jahres einen viel stärkeren Effekt durch den Lockdown gesehen.“ Beunruhigend seien zudem die Reiselockerungen zu Ostern, die die Zahlen ab Mitte April weiter nach oben treiben könnten.

7,5 Prozent Erstimpfungen in MV

Die Inzidenzwerte werden nach seiner Einschätzung noch für eine Weile als wichtigster Maßstab für Lockerungsmaßnahmen gelten müssen. „Mit den Impfungen sind wir noch nicht weit genug, um die Risikogruppen wirkungsvoll vor einer Infektion und schweren Verläufen zu schützen.“

Etwa 25 bis 50 Prozent der Bevölkerung hätten ein Risiko für einen schweren Verlauf. Nach Angaben des RKI haben 7,5 Prozent der Menschen in MV eine Erstimpfung erhalten, 3,6 Prozent eine Zweitimpfung.

Von Martina Rathke