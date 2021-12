Risiko-Rechner - Corona in MV: So wahrscheinlich ist es, in Ihrer Umgebung einem Infizierten zu begegnen

Trotz strenger Maßnahmen sind wir stets dem Corona-Virus ausgesetzt. Wie wahrscheinlich ist es, tatsächlich auf einen Infizierten zu treffen? Mit Hilfe des „Covid-o-Mats“ lässt sich das Risiko kalkulieren. Doch wie verlässlich ist die Formel? Das sagen Experten.