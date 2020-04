Corona in MV: Darf ich meine Eltern noch besuchen?

Rostock

Viele Bürger in MV sind aktuell stark verunsichert. Die Grund: das bestehende Kontaktverbot. Sind trotzdem Besuche in unserem Bundesland in der sogenannten Kernfamilie gestattet?

Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) stellte dazu beim OZ-Telefonforum am Dienstag im Rostocker Medienhaus klar: „Laut Infektionsschutzgesetz ist die Rechtslage eindeutig. Besuche sind in unserem Bundesland auch in der Kernfamilie nur in zwingenden Fällen gestattet. Zur Kernfamilie gehören Kinder, Eltern, eingetragene Lebenspartner und Großeltern.“ Derzeit sei es noch nicht untersagt, dass beispielsweise ein Student, der in Dresden die Universität besucht, zu seinen Eltern in MV reist. „Ich bitte aber darum, von diesen Reisen zum gegenwärtigen Zeitpunkt abzusehen“, betonte Caffier.

Kontakte auf Minimum beschränken

Aufgrund der Infektionsgefahr appelliert der Politiker an alle Bürger, Besuche in der Verwandtschaft zu unterlassen, um so das Virus nicht in ihre Familie zu tragen: „Beschränken Sie diese bitte in Ihrem und im Interesse Ihrer Angehörigen auf ein Minimum.“

Kontrollen an Landesgrenzen verstärkt

Zudem werde die Polizei im Zusammenhang mit den anstehenden Osterfeiertagen die Kontrollen an den Landesgrenzen verstärken. „Wir können uns eine Überforderung des hiesigen Gesundheitssystems nicht leisten“, so Caffier. Bezüglich der Besitzer von Zweitwohnungen im Nordosten werde es bis zum 19. April keine Sonderregelungen geben.

Regelungen sollen verschärft werden

Indes hat auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) eine Verschärfung des Kontaktverbots zur Eindämmung des Coronavirus befürwortet. „Es geht nicht, dass sich an Ostern die Familien gegenseitig besuchen, dass man irgendwo hinfährt und Picknick macht“, sagte Schwesig. Auf dies werde man in diesem Jahr verzichten müssen.

