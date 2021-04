Rostock

Die Fallzahlen, die das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in MV täglich veröffentlicht sind am Wochenende und an Feiertagen bereits seit Pandemiebeginn deutlich geringer als unter der Woche. So wurden am Dienstag, dem Tag nach Ostermontag, insgesamt „nur“ 170 neue Corona-Fälle in MV gemeldet. Eine Woche zuvor, am 30. März, waren es mehr als doppelt so viele (382).

Und auch am Mittwoch stiegen die Fallzahlen wieder deutlich: Dort hat das Lagus 436 neue Infektionen in MV gemeldet – so viele wie lange nicht mehr.

Laut der Pressesprecherin des Lagus seien die Schwankungen auch „ein Grund dafür, dass man auf die Sieben-Tage-Inzidenz, also eine gesamte Woche schaut (und nicht auf einen einzelnen Tag), um die Situation korrekt einschätzen zu können“.

Mögliche Gründe für die Schwankungen der Zahlen

Ein Grund für diese Auffälligkeiten könnte demnach sein, dass Hausarztpraxen an diesen Tagen nicht geöffnet haben. „Möglicherweise entscheiden sich viele Personen dafür, erst nach dem Wochenende oder den Feiertagen ihren Arzt aufzusuchen. Insbesondere wenn sie nur leichte Symptome haben, verzichten sie gegebenenfalls auf den Besuch beim kassenärztlichen Notdienst und gedulden sich, um dann zu Wochenbeginn den Arzt ihres Vertrauens aufsuchen zu können“, lautet die Erklärung vom Lagus.

An den gesetzlichen Meldefristen ändere dies aber nichts. Die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte würden täglich die Neuinfektionen der Corona-Fälle melden, auch an den Wochenenden und allen Feiertagen. Das Landesgesundheitsamt meldet diese wiederum weiter an das Robert Koch-Institut.

Von OZ