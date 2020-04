Rostock

Das Coronavirus ist auch in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Doch was ist der aktuelle Stand der Infizierten im Bundesland? Und wie sieht es im Rest von Deutschland aus? Wie viele Todesfälle gibt es? Wir sammeln die wichtigsten Zahlen aus verlässlichen, öffentlichen Quellen.

Diese Zahlen werden laufend aktualisiert.

Info: Durch Einführung einer neuen elektronischen Zählweise können die neuen Infektionen vorerst nicht Städten und Landkreisen zugeordnet werden. Dies wird erst in einigen Tagen wieder möglich sein.

Quellen: Gesundheitsämter, Robert Koch-Institut

An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Die Datenlage ist hochdynamisch. Die offiziellen Zahlen der deutschen Behörden zu den Infektionen fallen aktuell teilweise unterschiedlich aus. Das liegt an den Meldeketten.

So räumte das Gesundheitsministerium in NRW ein, dass Infizierte zum Teil doppelt gezählt wurden, "weil für eine Kommune der Arbeitsort eines Infizierten ausschlaggebend ist, während für andere der Wohnort zählt“. Diese Angaben werden fortlaufend korrigiert, auch bei uns in der Tabelle. Falls Ihnen Ungereimtheiten auffallen, informieren Sie uns gern.

Was ist der offizielle Name des Coronavirus ?

Auch wenn bei uns weiterhin meist vom Coronavirus die Rede ist - die offizielle Bezeichnung für das Sars-ähnliche Virus ist: “ Sars-CoV-2”. Auch die neuartige Lungenkrankheit, die durch das Virus ausgelöst wird, hat einen eigenen Namen. Dieser ist: “ Covid-19” und setzt sich aus “Corona Virus Disease” und der Ziffer des Jahres, in dem es zum ersten Mal auftrat, zusammen.

Verantwortlich für die Namensgebung ist die Coronavirus-Studiengruppe des Internationalen Komitees zur Taxonomie von Viren (International Committee on Taxonomy of Viruses). Vorläufig wurde das Coronavirus von Fachleuten "2019-nCoV" genannt. Die neue, offizielle Bezeichnung ist maßgeblich für die künftige wissenschaftliche Bezeichnung, etwa in Studien.

Wo hat das Coronavirus seinen Ursprung?

Sars-Cov-2 trat erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan (Hauptstadt der Provinz Hubei) auf. Vermutet wird, dass sich das Virus auf einem Tiermarkt der Stadt erstmals auf Menschen übertragen hat. Der betreffende Markt in Wuhan wurde inzwischen geschlossen, der Handel mit Wildtieren in ganz China vorübergehend verboten. Der Tiermarkt konnte nicht definitiv als Ursprung ausgemacht werden, da es auch zu Beginn Infizierte gegeben haben soll, die nicht mit diesem Tiermarkt in Verbindung gebracht werden konnten.

Wie bedroht ist Deutschland vom Coronavirus ?

Mit der Vielzahl nachgewiesener Infektionen in Europa steigt wegen Tourismus, internationalem Business und Privatreisen auch das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland. Das Risiko, dass anderswo in Europa ähnliche Cluster wie in Italien auftreten könnten, werde zurzeit als hoch betrachtet, teilte die europäische Präventionsbehörde ECDC mit. Einmal eingeschleppt könne sich das Virus schnell übertragen.

Experten nehmen an, dass es auch in europäischen Ländern längst weitere Infektionsketten gibt, von denen bisher niemand ahnt - auch in Deutschland.

Nach Einschätzung der zuständigen Behörden ist Deutschland gut auf das Coronavirus vorbereitet. Deutsche Krankenhäuser und Flughäfen seien mit entsprechenden Notfallplänen gewappnet, heißt es.

