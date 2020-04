Corona in MV: Die Entwicklungen am Sonntag

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat vor einer Benachteiligung von Kindern aus armen Familien beim digitalen Lernen während der Corona-Krise gewarnt. „Wir brauchen Lösungen, wie wir Kinder aus sozial benachteiligten Familien besser unterstützen können“, sagte die SPD-Politikerin der „ Bild am Sonntag“. Kinder, deren Familien keinen Computer oder Laptop haben, könnten am Lernen via Internet nicht teilnehmen. „Diese Kinder dürfen wir nicht verlieren“, betonte Schwesig.

Maskenpflicht im ÖPNV ab 27. April

Die Ministerpräsidentin forderte die Bevölkerung in einer Videobotschaft auf, grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz in den verschiedenen Lebensbereichen zu tragen. „Er kann uns helfen, zu mehr Freiheiten, zu mehr sozialem Leben zu kommen und gleichzeitig uns besser zu schützen“, sagte Schwesig am Samstag. Vom 27. April an gilt im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht.

Anzeige

Fischhandel eingebrochen

Die Corona-Krise wirkt sich derweil auch im Nordosten weiter auf die Betriebe aus. Wie der Verband der Kutter- und Küstenfischer mitteilte, beschleunigt die Krise den Niedergang des Fischereihandwerks. Größere Mengen Fisch ließen sich derzeit nicht verkaufen, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Verbandes der Kutter- und Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommerns, Michael Schütt: „Der internationale Fischhandel ist zum Erliegen gekommen.“

Weitere OZ+ Artikel

Bislang habe zum Beispiel die Fischereigenossenschaft in Freest ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) als größter Fischereistandort im Land Fisch nach Polen geliefert. Dort werde zurzeit nichts abgenommen. Da keine Touristen im Land sind, lohne es sich auch kaum, Fisch in Häfen anzubieten.

Weitere Staatshilfen für Hotel- und Gastronomiebetriebe?

Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD) stellt den besonders betroffenen Hoteliers und Restaurantbetreibern finanzielle Unterstützung in Aussicht. „Natürlich schauen wir genau, ob und wo wir gezielt weitere Hilfen benötigen“, sagte Scholz der „ Welt am Sonntag“. „Wir haben vor allem jene Branchen im Blick, für die es noch nicht so schnell wieder losgeht. Das Hotel- und Gaststättengewerbe gehört sicherlich dazu.“

Leichter Anstieg der Corona-Infektionen

Die Anzahl der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern stieg am Wochenende nur leicht. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und das Gesundheitsministerium mitteilten, gab es zwei bestätigte Neuinfektionen. Damit stieg die Gesamtzahl bis Sonntag (16.00 Uhr) auf 651. Die Zahl der Sterbefälle im Land lag weiter bei 15.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Landesweit mussten unverändert 91 Menschen in Kliniken behandelt werden, 16 von ihnen auf einer Intensivstation, wie es weiter hieß. Schätzungen des Robert Koch-Instituts zufolge gelten im Nordosten 459 Menschen als von der Covid-19-Erkrankung genesen.

Krankmeldungen erfordern wieder Arztbesuch

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) will sich für eine Fortsetzung von telefonischen Krankschreibungen einsetzen. Der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses, diese während der Corona-Pandemie eingeführte Möglichkeit wieder rückgängig zu machen, sei „zum gegenwärtigen Zeitpunkt kontraproduktiv“, sagte Glawe am Sonntag. Er würde das Bemühen, Infektionsketten zu unterbrechen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und eine Balance zwischen Gesundheitswesen, Ökonomie und gesellschaftlichem Leben herzustellen, gefährden.

Der Gemeinsame Bundesausschuss, das höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen, hatte am Freitag entschieden, dass von Montag an wieder ein Arztbesuch samt körperlicher Untersuchung für eine Krankschreibung notwendig ist.

Lesen Sie auch:

Von dpa/RND