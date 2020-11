Corona in MV: Drei neue Todesfälle am Montag gemeldet

Rostock

Mit 47 Neu-Infektionen meldet das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Montag einen ähnlich niedrigen Wert wie schon Sonntag (46). Die meisten Fälle meldet am Montag der Kreis Vorpommern-Greifswald (+19), gefolgt vom Kreis Mecklenburgische Seenplatte (+18). In Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg wurden jeweils drei neue Corona-Infektionen gezählt und im Kreis Rostock zwei. Jeweils einen neuen Fall meldeten die Städte Rostock und Schwerin. Im Kreis Ludwigslust-Parchim kam kein neuer Corona-Fall hinzu.

Dennoch zählt der Kreis nach wie vor – ebenso wie drei andere Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern – zu den Risikogebieten mit einem Inzidenzwert über 50. Für ganz MV liegt dieser Wert aktuell bei 46,7 und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gesunken.

Drei Todesfälle dazu gekommen

Im Vergleich zum Vortag meldet MV allerdings drei neue Todesfälle – zwei aus dem Kreis Vorpommern-Greifswald, einer aus dem Landkreis Rostock. Damit sind jetzt 64 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Aktuell werden 116 Personen im Krankenhaus betreut – davon 31 auf einer Intensivstation.

Laut Schätzungen sind 4553 Personen in MV wieder von ihrer Corona-Erkrankung genesen. Bislang wurden seit Beginn der Pandemie 5996 Personen positiv auf Covid-19 getestet.

