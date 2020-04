Corona in MV: Drei weitere Neuinfektionen und ein Todesfall am Donnerstag

Rostock/Schwerin

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigt in MV weiterhin nur leicht. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock drei neue Corona-Erkrankungen. Jeweils ein Fall in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen und Ludwigslust-Parchim kam hinzu. Damit liegt die Zahl der positiv getesteten Personen in MV seit Ausbruch der Pandemie aktuell bei 694 (Stand: Donnerstag, 16 Uhr). Die meisten Erkrankungen gab es bislang im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 135 positiven Tests.

In Vorpommern-Greifswald gab es einen weiteren Todesfall in dem Pflegeheim in Tutow. Ein 79-jähriger Mann mit chronischen Vorerkrankungen, der sich seit einigen Tagen in Krankenhausbehandlung befand, ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt gab es bislang 18 Sterbefälle in Mecklenburg-Vorpommern.

32 500 Tests ausgewertet

In den Laboren in MV, die auch alle Corona-Tests aus den Abstrichzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städte auswerten, wurden insgesamt bislang 32 454 Corona-Tests analysiert. 569 Erkrankte gelten nach einem Schema des Robert-Koch-Instituts als genesen.

Von OZ