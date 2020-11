Mit Stand Ende September sind in MV etwas mehr Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben als noch im Vorjahresmonat. Auch haben sich in diesem Jahr weniger Jugendliche als Bewerber gemeldet. Dennoch hat sich der Ausbildungsmarkt in MV nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in der Corona-Krise als robust erwiesen.