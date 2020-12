Rostock

Die Zahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern bleibt hoch: Am Sonnabend meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 199 Ansteckungen mit Sars-Cov-2. Die 7-Tages-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner in 7 Tagen) für das gesamte Land steigt von 78,2 auf 83 – so hoch wie noch nie.

Monatelang war MV das Land mit der geringsten Inzidenz, inzwischen ist jedoch der Wert im Nachbarland Schleswig-Holstein geringer. Hier liegt die Inzidenz bei 72,7. Der Durchschnittswert in Deutschland ist derzeit 163,5, am meisten Fälle je Einwohner gab es zuletzt in Sachsen (342,1 auf 100.000).

Rekord-Inzidenzwert in Schwerin

Rekordwerte gibt es weiter in einzelnen Regionen von MV: Schwerin meldet eine Inzidenz von 137, die Landkreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg 124,2 beziehungsweise 122. In Rostock liegt die Inzidenz dagegen bei 13,9. Die Hansestadt ist derzeit deutschlandweit die Region mit den geringsten Fällen je Einwohner.

Die mit Abstand meisten Neuinfektionen wurden in Ludwigslust-Parchim (60) und Mecklenburgische Seenplatte (46) gezählt. Die übrigen Fälle verteilen sich auf Nordwestmecklenburg (26), Schwerin (20), Vorpommern-Greifswald (19), Vorpommern-Rügen (16) sowie den Landkreis Rostock (12). Keine positiven Tests auf das Virus wurden seit Freitagnachmittag in Rostock registriert.

Keine weiteren Corona-Toten in MV

Eine positive Nachricht: In den vergangenen 24 Stunden ist kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Die Zahl liegt unverändert bei 96.

Bisher sind im Land insgesamt 8071 Menschen positiv auf das Virus getestet worden, 5806 gelten Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) als genesen. Damit sind derzeit 2169 Personen in MV infiziert. 156 (+3) von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden, 34 (+3) davon auf einer Intensivstation.

