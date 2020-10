Corona in MV: Fast 50 Neuinfektionen am Montag gemeldet

Rostock

Corona-Rekord in Mecklenburg-Vorpommern eingestellt: Am Montag vermeldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) 48 Neuinfektionen. So viele Fälle gab es in MV bisher lediglich an einem weiteren Tag Ende März. Anders als damals, als die neuen Fälle innerhalb 24 Stunden gezählt wurden, umfassen die Zahlen von heute allerdings alle registrierten Ansteckungen seit Freitagnachmittag – also von insgesamt drei Tagen.

Die Neuinfektionen verteilen sich auf jeden Landkreis und die beiden kreisfreien Städten. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gibt es 15 neue Fälle, im Vorpommern-Rügen und Rostock je zehn. Fünf Ansteckungen vermeldet der Landkreis Ludwigslust-Parchim, vier gibt es im Landkreis Rostock, zwei in Nordwestmecklenburg und je eine in Schwerin und dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Die Regionen, die in den vergangenen sieben Tagen am meisten neuen Fälle verzeichnen, sind die Landkreise Nordwestmecklenburg und Mecklenburgische Seenplatte. Hier gab es 15,3 beziehungsweise 13,9 Fälle je 100 000 Einwohner (7-Tages-Inzidenz). In beiden Landkreisen steht die Corona-Ampel auf Gelb. Die Regionen, die zuletzt am wenigsten Fälle im Land hatten, waren Schwerin (2,1) und der Landkreis Vorpommern-Rügen (2,7).

Damit steigt die Zahl der Infizierten im Land auf 1295. Schätzungen zufolge sind bereits 1103 Personen wieder genesen. 150 Menschen wurden oder werden in einem Krankenhaus behandelt – drei mehr als noch am Freitag. Auf eine Intensivstation mussten bisher 25 Patienten verlegt werden (kein Veränderung). Gleich geblieben ist die Zahl der Todesfälle: Bisher starben 20 Menschen in MV an oder mit dem Corona-Virus.

Am Freitag waren die Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern sprungartig gestiegen.

Von OZ