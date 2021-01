Schwerin

Lockdown – die Zweite. Wieder müssen Hunderttausende im Homeoffice arbeiten. Doch wie sieht es in den öffentlichen Verwaltungen aus? Jobs, die bei entsprechender digitaler Ausstattung eigentlich prima von zu Hause aus erledigt werden können.

Rentenversicherung Nord: Knapp 40 Prozent im Homeoffice

Bei der Deutschen Rentenversicherung Nord in Stralsund sind 1600 Menschen beschäftigt, davon nutzen 600 das Homeoffice. Sprecher Dirk von der Heide sagt: „Die Möglichkeiten, Home-Office in Anspruch zu nehmen, werden laufend ausgebaut. Ziel ist ein möglichst hoher Abdeckungsgrad.“ Für einige Bereiche wie Sicherheitsdienst sei das nicht möglich. Für die räumlich-zeitliche Entzerrung wurde der Arbeitszeitrahmen auf vier bis 21 Uhr erweitert. Das Arbeiten im Home-Office sei freiwillig.

Um die Gesundheit der Mitarbeiter und die Arbeitsabläufe zu gewährleisten, wurde im Februar 2020 einen Krisenstab eingerichtet, der die Lage täglich bewertet und 25 verschiedene Corona-Arbeitsschutz- und Hygienestandards entwickelt hat.

Jochen Arenz, Bürgermeister von Bad Doberan: „Wir haben aus dem ersten Lockdown gelernt.“ Quelle: Sabine Hügeland

Bad Doberan : 50 Prozent der Mitarbeiter zu Hause

Im Rathaus Bad Doberan wird im Zweischicht-System gearbeitet. Die 50 Mitarbeiter teilen sich die Woche auf, begegnen sich in zwei Gruppen nie. Bürgermeister Jochen Arenz sagt: „Ich denke, wir haben eine gute Lösung gefunden. Wir machen jeden Tag per WhatsApp eine Leitungsrunde und begegnen uns nicht. Ich habe so gut wie keine persönlichen Kontakte, erledige alles telefonisch, per WhatsApp oder Mail. Selbst mit meiner Sekretärin im Nebenzimmer kommuniziere ich telefonisch.“

Im Rathaus seien alle Service-Angebote erreichbar, jedoch mit Termin. Arenz: „Wer ein Anliegen hat, meldet sich an der Rezeption und wird in die Abteilung geleitet. Wir möchten nicht, dass Menschen durchs Rathaus irren, weil sie einen Fischereischein beantragen wollen.“ Das gelte auch für das Landratsamt. Wer seinen Wohnsitz anmelden möchte, kann einen Termin vereinbaren und muss nicht lange auf dem Flur rumsitzen.

Schwerin : 500 der 1000 Jobs am Telearbeitsplatz

In der Landeshauptstadt Schwerin mit 1000 Arbeitsplätzen in der Verwaltung arbeitet die Hälfte, also 500, im Homeoffice. Die Mitarbeiter nutzen Telearbeitsplätze. Das gelte nicht für die 210 Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdienst, den Kommunalen Ordnungsdienst oder das Bürger-Büro, sagt Sprecherin Michaela Christen. Mitarbeiter aus Bereichen, die wenig zu tun haben, seien zur Unterstützung in andere Bereiche wie die Quarantäneüberwachung oder das Impfzentrum versetzt worden. Durchgesetzt habe sich eine hybride Arbeitsweise.

Ein Vorteil sei es, dass seit dem ersten Lockdown der Bürgerverkehr mit Terminvergabe ablaufe. Das würde Wartezeiten verkürzen und Menschenansammlungen vermeiden – dieses Management wolle Schwerin nach Corona beibehalten. Christen sagt, dass Schwerin schon vor dem Lockdown bei der Digitalisierung im Bundesvergleich als Spitzenreiter gekürt wurde. Fast alles könne digital beantragt werden, sodass die Bearbeitungsdauer von Bauanträgen halbiert worden sei.

Ulrich Kunze, Sprecher der Hansestadt Rostock: „Rostock hat sich im Lockdown für das Bundesprojekt Smart Cities beworben.“ Quelle: Ove Arscholl

Hansestadt Rostock : 25 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice

In der Hansestadt Rostock sind in der Verwaltung 2422 Menschen beschäftigt. Um die Arbeitsfähigkeit aufrecht zu erhalten, ändert sich der Anteil der Beschäftigten, die mobil arbeiten, täglich. Derzeit arbeiten 612 Beschäftigte im Homeoffice. Sprecher Uli Kunze sagt: „Das kann nicht in allen Bereichen ermöglicht werden. Dennoch haben wir seit dem ersten Lockdown viel erreichen können in Bezug auf Hard- und Software sowie die Digitalisierung von Arbeitsabläufen und Dienstleistungen.“

Die digitale Akte werde verwaltungsweit eingeführt, Online-Terminservices genutzt und digitale Kommunikation integriert. Rostock hat sich beim Bundesprogramm „Smart Cities“ beworben und ist nun Projektstadt – was zwölf Millionen Euro Förderung bringt.

Gesundheitsministerium : Von 238 Mitarbeitern möglichst viele zu Hause

Im Schweriner Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit sind 238 Mitarbeiter beschäftigt. Aus dem Ministerium heißt es, dass die Mitarbeiter, soweit das möglich sei, „im Homeoffice arbeiten, um aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens die Präsenz soweit wie möglich zu reduzieren.“ Wie Viele das exakt sind, gibt das Ministerium nicht bekannt, lediglich, dass aufgrund von Corona sechs Neueinstellungen erfolgt sind.

Minister Harry Glawe sagt: „In unserem Ministerium bündeln sich viele Bereiche, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, das geht von der Wirtschaft allgemein über den Tourismus bis hin zum Thema Arbeit. Und natürlich nimmt der Gesundheitsbereich derzeit eine dominierende Rolle ein. Aufgrund dessen haben wir Kapazitäten gebündelt, einige Bereiche umstrukturiert und Taskforces gebildet.“

Anne Pilgrim, Sprecherin der Hansestadt Stralsund: Öffentlicher Dienst soll als letzte vom Netz gehen. Quelle: Christian Rödel

Hansestadt Stralsund : Nur acht von 610 Mitarbeitern im Homeoffice

In der äußerst dezentral organisierten Verwaltung der Hansestadt Stralsund mit vielen einzelnen Gebäuden und Büros arbeiten 610 Menschen in der Stadtverwaltung. Davon nur acht im Homeoffice (im Hafenamt, bei der Kfz-Zulassung, in der Kämmerei und einer bei der Feuerwehr. Das heißt: 602 Mitarbeiter arbeiten vor Ort.

Stadtsprecherin Anne Pilgrim erklärt das damit, dass es Bereiche wie Zoo, Amt für stadtwirtschaftliche Dienste, Schulsekretariate, Hausmeisterbereiche, Ordnungsamt mit Feuerwehr, Meldewesen, Verkehrsüberwachung oder Standesamt sowie Ämter mit Bürgerverkehr, wie dem Amt für Planung und Bau sowie der Kämmerei gebe, in denen Homeoffice unmöglich sei.

Oberbürgermeister Alexander Badrow sagt zu den Corona-Herausforderungen für die Stadtverwaltung: „Der öffentliche Dienst sollte der letzte sein, der als erstes vom Netz geht! Wir sind für alle Anliegen erreichbar. Mir ist wichtig, dass alle Themen und Dienstleistungen – von der Hochzeit über die Baugenehmigung bis zum Wohngeld – lückenlos zur Verfügung stehen.“

