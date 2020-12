Rostock

Wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen wird es in MV keine weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen geben. Die Landesregierung beschloss am Freitag, dass Fitnessstudios, Kosmetiksalons, Sonnenstudios und Massagepraxen weiterhin geschlossen bleiben.

Das Handwerk reagierte enttäuscht und richtete scharfe Kritik an die Adresse der Regierung. „Wir haben kein Verständnis dafür, dass mit der anhaltenden Schließung die Chance vertan wird, dass unsere Kosmetikbetriebe noch vom Weihnachtsgeschäft profitieren können“, heißt es in einer Erklärung der beiden Handwerkskammer-Präsidenten Uwe Lange und Axel Hochschild. In dieser Branche würden höchste Hygienestandards eingehalten, die Schließungsanordnung sei nicht begründet und führe zu Wettbewerbsnachteilen. Während der Handel Produkte verkaufen könne, sei selbst das den Kosmetikern untersagt, beklagten die Kammerspitzen.

Am Freitag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 160 neue Fälle, das waren 21 weniger als am Vortag. Zwei Menschen starben an oder mit Corona. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen je 100 000 Einwohner, stieg auf 48,9 und erreicht damit fast den kritischen Wert von 50.

Ausgangssperren auch in MV?

Nach dem Corona-Gipfel am vergangenen Sonnabend hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in Aussicht gestellt, dass bestimmte Einrichtungen bei einer positiven Entwicklung wieder öffnen könnten. Dafür seien die Zahlen aber noch zu hoch. Nächste Woche will sich das Kabinett zudem mit möglichen Ausgangssperren befassen, sollten die Fallzahlen dramatisch zunehmen.

Schwesig rief die Bürger auf, sich weiterhin an die Kontaktbeschränkungen zu halten. „Wir haben Ausbrüche im Land, die darauf zurückzuführen sind, dass sich Leute nicht an die Regeln halten“, so Schwesig. Damit spielte sie womöglich auf die Kleinstadt Warin ( Nordwestmecklenburg) an, wo sich nach einer Veranstaltung mindestens neun Menschen infiziert hatten, einer davon musste ins Krankenhaus.

Ausbruch in Ahlbeck : Fragen offen

Im bisher größten einzelnen Corona-Ausbruch in MV soll geklärt werden, wie es soweit kommen konnte: In der „Rehabilitationsklinik Seebad Ahlbeck“ auf Usedom waren 66 Personen positiv auf das Virus getestet worden – 53 Patienten und 13 Mitarbeiter. Am Donnerstagnachmittag hatte der Landkreis Vorpommern-Greifswald einen Belegungsstopp für die Klinik angeordnet, in der ausgerechnet auch Patienten mit Atemwegserkrankungen behandelt werden.

Wie sich jetzt zeigt, war das Infektionsgeschehen den Behörden länger bekannt und auch die hohen Fallzahlen lagen bereits am Dienstag vor. Auch im Schweriner Gesundheitsministerium hat man den Fall genau registriert. Der Sprecher der Behörde, Gunnar Bauer, hielt sich aber mit Kritik zurück: „Die Verantwortlichkeit für den Umgang mit Ausbruchsgeschehen liegt bei den jeweiligen Gesundheitsämtern in den Landkreisen/kreisfreien Städten. Die Gesundheitsämter haben in den vergangenen Monaten bewiesen, wie verantwortungsvoll sie vor Ort agieren und alles tun, um Kontaktketten nachzuverfolgen und Neuinfektionen einzudämmen“, gab Bauer zu Protokoll.

Schnelltests für Polizisten

Mit Schnelltests, die selbst gemacht werden können, sollen nun mögliche Corona-Fälle bei der Landespolizei frühzeitig erkannt werden können. Für die Testung von Mitarbeitern stellt die Landesregierung pro Woche 2500 Schnelltests zur Verfügung, wie das Innenministerium mitteilte. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landespolizei, die täglich ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, weil sie beispielsweise aufgrund ihres Aufgabenfeldes den Kontakt zu möglicherweise mit Corona infizierten Personen nicht vermeiden können, sollen die Möglichkeit erhalten, sich selbst zu testen“, sagte Innenminister Torsten Renz ( CDU).

Laut Lagus stieg die Gesamtzahl der Fälle in MV am Freitag auf 6608. Seit Beginn der Pandemie starben 73 Patienten. Derzeit sind demnach 1560 Personen infiziert. In den Krankenhäusern des Landes werden aktuell 120 Patienten behandelt, davon 30 auf Intensivstationen. Der Inzidenzwert ist – auch wegen des Ausbruchs in Ahlbeck – im Landkreis Vorpommern-Greifswald am höchsten: Dort liegt er bei 82,3. Im Landkreis Rostock ist er mit 15,8 am niedrigsten.

Von Axel Büssem