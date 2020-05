Corona in MV: Fünf Neuinfektionen am Mittwoch

Rostock

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in MV weiter. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) fünf neue Corona-Erkrankungen. Drei Fälle wurden aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim gemeldet. Dort wurde ein Patient in einem Krankenhaus und eine Beschäftigte positiv auf das Virus getestet.

Das Gesundheitsamt hat in Zusammenarbeit mit der Klinik die erforderlichen Hygienemaßnahmen eingeleitet und die weitere Nachverfolgung der Kontaktpersonen veranlasst. Zwei weitere Fälle wurden in der Hansestadt Rostock gemeldet.

Damit liegt die Zahl der positiv getesteten Personen in MV seit Ausbruch der Pandemie aktuell bei 714 (Stand: Mittwoch, 15 Uhr). Die meisten Erkrankungen gab es bislang im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 135 positiven Tests.

643 Personen wieder genesen

101 Personen mussten beziehungsweise müssen im Krankenhaus behandelt werden, 17 davon auf einer Intensivstation. Insgesamt gab es bislang 19 Sterbefälle in Mecklenburg-Vorpommern.

Laut Schätzungen des RKI sind 643 der positiv getesteten Menschen in MV von einer Covid-19-Erkrankung genesen.

