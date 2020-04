Corona in MV: Gesundheitsamt meldet 16 neue Infektionen

Rostock

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist in Mecklenburg-Vorpommern bis Mittwoch (Stand 16.30 Uhr) auf 571 gestiegen. Somit gibt es 16 weitere Fälle mehr als einen Tag zuvor. Das teilten das Gesundheitsministerium und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit. Bislang sind elf Menschen in MV an Covid-19 gestorben.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte meldet mit bislang 99 bestätigten Fällen weiterhin die meisten Infektionen. Die meisten positiven Test am Mittwoch gab es im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dort wurden elf neue Fälle gemeldet.

15 Personen auf Intensivstation behandelt

Mittlerweile mussten/müssen 80 Personen in MV im Krankenhaus behandelt werden, 15 davon auf einer Intensivstation.

In den sechs Laboren in MV, die auch alle Corona-Tests aus den Abstrichzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städte auswerten, wurden insgesamt bislang rund 21 600 Corona-Tests analysiert.

