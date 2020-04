Nachdem die Zahl der neuen Corona-Infektionen in MV zuletzt gesunken ist, ist sie nun wieder gestiegen. Das Gesundheitsamt hat am Dienstag 24 neue Fälle gemeldet. Damit sind bislang 555 Menschen in MV positiv auf das Virus getestet worden. Drei weitere sind an den Folgen der Erkrankung gestorben.