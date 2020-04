Corona in MV: Gesundheitsamt meldet 33 Neuinfektionen

Urlauber und Zweitwohnungsbesitzer von außerhalb dürfen sich nicht mehr in MV aufhalten. So will es das Land. Behörden und auch viele Bürger reagieren rigoros – selbst in Härtefällen.Peter Schultz (81) ist in Garz geboren, nun soll er die Insel verlassen – weil in seinem Ausweis eine „falsche“ Adresse steht.