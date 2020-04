Weiterhin keine Entspannung in der Corona-Krise: Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist in Mecklenburg-Vorpommern am Sonnabend um 22 auf insgesamt 523 gestiegen. Auch die Proben aus dem Schweriner Pflegeheim und einer Reha-Klinik im Landkreis Rostock sind ausgewertet.