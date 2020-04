Rostock

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen ist in Mecklenburg-Vorpommern bis Montag (Stand 16.30 Uhr) auf 531 gestiegen. Somit gibt es drei weitere Fälle mehr als einen Tag zuvor. Zudem gab es zwei weitere Sterbefälle. Damit sind bislang acht Menschen in MV an Covid-19 gestorben. Das teilten das Gesundheitsministerium und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit.

Einer der Sterbefälle wurde aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen gemeldet. Dort starb ein 78-jähriger Mann an dem Virus. Wie das Lagus mitteilt, hatte er schwere Vorerkrankungen – ebenso wie eine 78-jährige Frau, die im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte verstorben ist.

94 Fälle im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte meldet mit bislang 94 bestätigten Fällen weiterhin die meisten Infektionen. Positive Tests am Montag gab es in der Hansestadt Rostock und in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern Greifswald. Je Region wurde ein neuer Fall gemeldet.

Die Zahl der Personen, die den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden mussten beziehungsweise müssen, blieb konstant. 72 Personen mussten laut Lagus bisher in Kliniken behandelt werden, 13 davon auf einer Intensivstation.

In den sechs Laboren in MV, die auch alle Corona-Tests aus den Abstrichzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städte auswerten, wurden insgesamt bislang rund 19 800 Corona-Tests analysiert.

Von OZ