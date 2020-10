Schwerin

Regierungssprecher Andreas Timm ( SPD) hat die Krisen-Kommunikation der Landesregierung in Sachen Corona bisher stets selbst übernommen. Seit dem Frühjahr sollen sich Überstunden rasant gehäuft haben. Urlaub sei überfällig gewesen. In den Herbstferien hat er sich dann für eine Woche rausgezogen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) ging ebenfalls von Bord und erholte sich mit ihrer Familie in der Feldberger Seenlandschaft. Währenddessen stiegen die Infektionszahlen in Berlin rapide an. Es war klar, dass sich die Landesregierung dazu rasch verhalten muss. Andernfalls hätte der bisher geltenden Regelung zufolge jeder, der aus Berlin nach MV einreisen will, eine negativen Coronatest vorlegen und anschließend im Land in Quarantäne verschwinden müssen.

„Ab Freitagabend war ich raus“

Timm hat die Aufgabe, das Corona-Management der Landesregierung bisher stets persönlich zu kommunizieren und zu entscheiden, wie was der Öffentlichkeit erklärt wird. Nicht immer einfach, angesichts der Tatsache, dass MV während der Krise die strengsten Einreisebestimmungen aller Bundesländer erlassen hat.

Übernommen als Vize-Ministerpräsident hatte bis Montag Innenminister Lorenz Caffier und als Sprecher jemand, von dem lediglich Regierungskenner wissen, dass auch er einen Schreibtisch in der Staatskanzlei hat: Vize-Regierungssprecher Andreas Texter ( CDU) aus Ueckermünde.

Auf die Frage, wie das Chaos am Wochenende entstanden ist, antwortet der: „Ab Freitagabend war ich raus aus der Nummer.“ Dazu, was Sonnabend und Sonntag innerhalb der Landesregierung passiert ist, könne er nichts sagen. „Rufen Sie doch mal bei Herrn Timm an“, gibt er einem am Montag noch mit auf den Weg. Man könnte annehmen, dass Texter es sein müsste, der weiß, was los war und Timm, seinen Chef, nach einem Urlaub ohnehin auf den neuesten Stand bringt.

Richtig ist, dass der Vize-Regierungssprecher seine letzte E-Mail der Woche an Journalisten am Freitagabend um 20.08 Uhr verschickt hat. Inhalt ist ein Satz, ohne Bindestriche: „Sehr geehrte Damen und Herren, anliegend übersende ich Ihnen die überarbeitete Quarantäne Verordnung des Landes Mecklenburg Vorpommern, Stand 09.10.2020. Bitte beachte Sie, dass die VO die Änderungen enthält.“ Welche Änderungen die neue Verordnung im Vergleich zur Corona-Verfügung vom Tag zuvor genau enthält, dazu verliert Texter am Freitagabend kein weiteres Wort mehr. Man muss beide Fassungen aufwändig und sehr genau vergleichen.

Das „Riesenproblem Berlin “

Caffier hat Ende der Woche großen Druck, das „Riesenproblem Berlin“, wie er es nennt, zu lösen. Bereits am Freitagabend soll eine Hundertschaft der Landespolizei in Berlin anrücken, um die Einsatzkräfte dort bei der Absicherung der Proteste gegen die Räumung eines besetzten Hauses, der Liebigstraße 34, zu unterstützen. Caffier: „Ich müsste sonst einen Arzt mitschicken.“ Der hätte, jedem Polizisten einen Coronatest abnehmen und auswerten lassen müssen, ehe die Beamten nach dem Einsatz wieder nach Hause zu ihren Familien gedurft hätten. Auch dafür, dass Politiker zwischen der Hauptstadt und Mecklenburg-Vorpommern hin- und herreisen dürfen, sorgt der am Freitag hektisch verabschiedete Erlass noch.

Nur an Familien, in denen ein Kind, ein Vater oder eine Mutter in Berlin arbeitet und am Wochenende wieder nach Hause will, an diese ganz normalen Menschen außerhalb der Politik, schien niemand gedacht zu haben. Am Sonnabend steht das Telefon in den zuständigen Ministerien und beim Bürgerbeauftragten in Schwerin nicht mehr still.

Glawe : „Ich habe das Problem gelöst“

Ein Anruf bei Harry Glawe ( CDU): „Ja, ja“, sagt der Gesundheits- und Wirtschaftsminister, „dann gingen ab Sonnabend die Anrufe ein. Ich habe das Problem mit einer Allgemeinverfügung gelöst“. Im Unterschied zu einem Erlass könne Glawe einer Allgemeinverfügung auch eigenständig zur Gültigkeit verhelfen. „Die muss nicht durchs Kabinett. Es sollte schnell gehen“, erläutert er. Eine weitere Sitzung sei deshalb nicht nötig gewesen. Am Sonntag sei das Papier dann veröffentlicht worden. „Man darf Familien nicht trennen“, betont Glawe mit Nachdruck und lässt verlauten, dass auch die vertretungsweise besetzte Staatskanzlei an dem Schlamassel nicht ganz unschuldig sei.

Dies räumt Regierungssprecher Timm, als er am Montag wieder im Dienst ist, indirekt auch ein. Zwei Seiten hätten federführend an dem Erlass mitgewirkt – das Innenministerium und die Staatskanzlei. „Beide Seiten sind davon ausgegangen, dass an die Familien gedacht wird“, sagt Timm. „Das ist aber irgendwie technisch nicht umgesetzt worden.“

Von Benjamin Fischer