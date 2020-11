Rostock

Täglich treten neue Corona-Infektionsherde in MV auf. Betrifft es heute eine Kita kann es morgen schon das Krankenhaus, die Schule oder einer Supermarktkette sein. Beim aktuellen Infektionsgeschehen ist es nicht leicht, alles im Blick zu behalten. Wo gelten welche Besuchsregeln? Wie viele Schüler sind wo schon in Quarantäne? Wo gibt es Präsenzunterricht und welche Einrichtungen müssen vielleicht vorübergehend schließen?

Die OZ hat einmal die Entwicklungen des 18. November zusammengefasst. Stand Mittwoch (16.23 Uhr) wurden in MV seit Beginn der Pandemie 4789 Personen positiv auf Corona getestet worden. Am Mittwoch galten die Kreise Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Greifswald als Risikogebiete mit einer Inzidenz über 50.

Anzeige

Hier finden Sie die Inzidenzwerte für alle Regionen in MV.

Nach Corona-Fall an Stralsunder Schule zieht 18 Infektionen nach sich

An der Integrierten Gesamtschule „Grünthal“ in Stralsund gibt es weitere Coronafälle. Waren am Montag, 16. November, noch 16 Schüler in fünf Klassen betroffen, so hat sich die Zahl der Klassen auf sieben erhöht. Insgesamt hat nun der Fall einer infizierten Lehrerin 18 Folgefälle unter den Schülern nach sich gezogen. Vorsorglich wurde für 14 Klassen Quarantäne angeordnet.

Zudem wurden an einigen Kitas und Horten der Hansestadt Kinder am Dienstag vorsorglich nach Hause geschickt. Betroffen sind unter anderem Kita und Hort des Montessori Kinderhauses Stralsund gilt nach Verdachtsfällen bei Kindern nach der Schließung der jeweiligen Gruppen eine Quarantäne bis zum kommenden Montag. Betroffen ist auch das IB-Hortzentrum „Pfiffikus“.

Fritz-Reuter-Grundschule in Güstrow geschlossen

Im Landkreis Rostock musste die Fritz-Reuter-Grundschule in Güstrow geschlossen werden. Alle Schüler, deren Lehrer sowie weitere Beschäftigte müssen sich bis zum Ablauf des 27. November in Quarantäne begeben.

Wismarer Berufsschule und Sana-Klinik betroffen

Nachdem es bereits in der vorigen Woche einen Corona-Fall an der Berufsschule gegeben hatte, mussten nun zwei Klassen in Quarantäne geschickt werden. Bereits am 11. November seien Symptome bei einer Person festgestellt worden, die seit dem auch nicht mehr in der Schule war. Ein entsprechender Text wurde aber erst später gemacht.

Laut Sana-Klinikum sind bisher acht Patienten und sieben Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Klinikleitung hat vorsorgliche Testungen für rund 100 Mitarbeiter außerhalb der normalen Kontaktermittlung des Gesundheitsamtes angeordnet.

Quarantäne an Grevesmühlener Gymnasium ausgeweitete

Am Dienstag wurden weitere Schüler des Gymnasiums Am Tannenberg in Grevesmühlen in Quarantäne geschickt. Grund ist ein weiterer Schüler der achten Klasse, bei dem das Virus nachgewiesen worden ist. Mit der neuen Anordnung des Kreises gibt es nur noch eine Klassenstufe am Gymnasium, die Klassenstufe 12, die nicht in Quarantäne ist.

Mitarbeiter der Rostocker Südstadt-Klinik positiv getestet

Betroffen sind elf Fachpflegekräfte und Ärzte auf zwei Stationen. Die Infektionen wurden bei regelmäßigen Personalscreenings entdeckt, teil das Krankenhaus mit und versichert: „Die Infektionen stehen in keinem Zusammenhang mit Covid-19-Patienten, die am Klinikum in separaten Bereichen behandelt werden.“ Die Corona-Fälle haben trotzdem Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb.

Bereits seit dem 18. November gilt für die Kinder der Kita „Sonnenkinderhaus“ eine vorsorgliche Quarantäne. Auch die Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. Angeordnet hat dies das Rostocker Gesundheitsamt. Bisher wurden in der Einrichtung in Lütten Klein drei Sars-CoV-2-Infektionen bestätigt. Eine weitere Ausbreitung soll so verhindert werden.

Schüler zweier Schulen im Kreis Rostock in Quarantäne

Die Johann-Pogge-Schule mit ihren beiden Standorten in Lalendorf und Groß Wokern ( Landkreis Rostock) ist nun auch von Corona betroffen, wie es in einer Mitteilung von Montag, 16. November, heißt. Nachdem sich zwei Verdachtsfälle bestätigt haben, müssen mehrere Klassen und Lehrer in Quarantäne.

Corona-Fall an Barther Hort gemeldet

Eine Erzieherin des Barther Horts „Villa Kunterbunt“ ist mit dem Corona-Virus infiziert. Das wurde am Dienstag bekannt. Die Einrichtung musste komplett geschlossen werden. Der Hort befindet sich an der Barther Nobert-Schule. Es war die erste Schule in der Region Ribnitz-Damgarten, in der ein Corona-Fall nachgewiesen worden ist.

Lage im Kreis Vorpommern-Greifswald weiter angespannt

Auch im Kreis Vorpommern-Greifswald hat es am Mittwoch einen Corona-Ausbruch gegeben. Mehrere Bewohner und Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung in Zempin auf Usedom sind positiv getestet worden. Das teilte der Landkreis mit. Betroffen seien 30 Personen – 17 Bewohner und 13 Mitarbeiter. Weitere Reha- und Pflegeeinrichtung in Vorpommern haben ebenfalls mit dem Coronavirus zu kämpfen.

Von OZ