Rostock

Katerstimmung in der Tourismusbranche von MV: Nachdem die Bundesregierung den Lockdown für Hotels und Gaststätten bis 20. Dezember verlängert hat, fragen sich die Inhaber und Mitarbeiter Tausender Unternehmen in MV, wie es nun für sie weitergeht. Ebenso betroffen: Gut 300 000 Gäste, die über Weihnachten und Silvester im Land Urlaub machen wollen, und viele Menschen, die einen Restaurantbesuch über die Feiertage planen. Ein Überblick über die aktuelle Situation.

Ist ein Urlaub über Weihnachten und Silvester nun gestorben?

Theoretisch noch nicht. Praktisch aber schon, meint Lars Schwarz, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in MV. „Das Thema ist durch. Gerade die Hotels in unseren großen Tourismusregionen brauchen Vorlauf und Planungssicherheit, um das Feiertagsgeschäft zu stemmen, zudem viele Häuser ja immer noch ausgebucht sind“, schätzt der Experte ein. Die Bundesregierung habe verpasst, klare Orientierungen zu geben – zum Beispiel mit einer „Inzidenz-Ampel“, die eine Wiederaufnahme des Reiseverkehrs in Abhängigkeit zu den Infektionszahlen beschreibe. Nun habe die Branche keine Anhaltspunkte, wann und wie es weitergehen könnte.

Könnten Hotels und Ferienwohnungen ab dem 21. Dezember öffnen?

Kanzlerin und Ministerpräsidenten wollen am 15. Dezember bewerten, welche Erfolge die Verlängerung des Lockdowns gebracht hat. Für viele Hotels zu spät, um dann noch ihren Betrieb hochzufahren. „Wir würden es zwar innerhalb von fünf Tagen schaffen, aber müssen dann davon ausgehen, ab Anfang Januar wieder zu schließen. Das lohnt den Aufwand nicht“, sagt Birte Löhr, Generaldirektorin der Dr.-Hutter-Gruppe, die in Binz auf Rügen allein 1100 Betten in drei großen Hotels an der Promenade vorhält. Sie geht nun auch davon aus, dass ihre Häuser in diesem Jahr nicht mehr öffnen.

Auch andere Hotels haben Bedenken: Sie müssen bald Vorräte in Größenordnungen bestellen, die bei einer weiteren Verlängerung des Lockdowns schlecht würden – und sie müssen sobald wie möglich gegenüber den Gästen kommunizieren, ob diese den Urlaub zum Jahresende weiter planen sollten.

Gibt es die Chance für einen Sonderweg in Mecklenburg-Vorpommern ?

Durchaus. Unser Land liegt derzeit knapp unter der „magischen“ Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner. Dieser Wert erlaubt Ausnahmen von den Einschränkungen. Die Tourismusbranche erhofft sich daher Aussagen von der Landesregierung beim MV-Gipfel am Sonnabend, ob in MV Öffnungen schon ab Dezember, spätestens aber kurz vor Weihnachten möglich sind.

Wie könnte der MV-Weg aussehen?

Wenn sich MV entschließt, wegen guter Infektionszahlen Hotels und Restaurants früher und selbstständig zu öffnen, dann wäre beispielsweise ein Reiseverkehr nur innerhalb des Bundeslandes eine Variante. „Das ist sicher nichts für Häuser, die einen großen Aufwand haben, wieder hochzufahren und deren Gäste hauptsächlich aus anderen Bundesgebieten kommen. Für bestimmte Hotels und Ferienapartmentanlagen könnte das aber eine Möglichkeit sein, zumindest im Geschäft zu bleiben“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV.

Eine weitere Variante könnte sein, Urlauber aus Gebieten mit ebenfalls niedriger Inzidenz zuzulassen (zum Beispiel Schleswig-Holstein und Brandenburg) und Gästen aus anderen, stärker betroffenen Regionen die Anreise mit Attest und Schnelltests vor Ort zu erlauben.

Was ist mit Restaurants, die nicht auf Urlauber angewiesen sind?

Für sie könnte sich eine Öffnung nur innerhalb von MV eher lohnen als für die Ferienanlagen. Die Betreiber bleiben dennoch zurückhaltend: „Wegen der unklaren Situation gehe ich davon, dass ich dieses Jahr nicht mehr das Lokal öffne, allerdings ab diesem Wochenende wieder einen Lieferservice anbiete“, sagt zum Beispiel Miro Germanotta, Inhaber des „Blauen Esel“ in Rostock.

Dehoga-Chef Lars Schwarz, der selbst ein Restaurant in Gnoien ( Landkreis Rostock) besitzt, meint: „Es würden sicher viele Kollegen versuchen zu öffnen, aber auch wenn es gestattet ist, müssen sie genau rechnen, ob es sich lohnt. Schließlich werden große Gruppen nicht erlaubt sein und zu vielen typischen Gesellschaften über die Feiertage zählen Familienmitglieder aus anderen Bundesländern, die womöglich gar nicht kommen dürfen.“

Wie sollten sich Gäste verhalten, die bereits ein Weihnachts- oder Festessen über die Feiertage im Restaurant gebucht haben?

Sie können entspannt abwarten. Wenn ein Lockdown den Termin verhindert, müssen sie keine Ausfall-Forderungen der Gastronomen fürchten. Auch wenn das Essen nicht im gewünschten Rahmen (zu viele Auflagen) stattfinden kann, werden die Betreiber bei Absagen kulant sein. Miro Germanotta, der viele Buchungen für Weihnachtsessen hatte, bietet von sich aus an, das Festessen nach Hause oder in den Betrieb zu liefern.

Wie ist die Situation für Gäste, die eine Reise gebucht haben?

Für den Zeitraum, in denen das Reisen vom Gesetzgeber verboten ist, müssen Kunden auf keinen Fall mit Stornokosten rechnen. Selbst wenn es noch eine Öffnung im Tourismus über die Feiertage gibt und Urlauber unter der aktuellen Situation nicht reisen wollen, werden die meisten Häuser kulant sein und Absagen ohne Ansprüche respektieren. „Man möchte die Gäste ja auch behalten“, sagt Hotelchefin Birte Löhr. Nachdem viele Urlauber lange abgewartet haben, registrieren erste Hotels nun spürbar Absagen für Weihnachten und Silvester. Viele Gäste würden aber immer noch die Entwicklung beobachten, so die Betreiber.

Drohen im Tourismus nun Entlassungen oder Pleiten?

Nein, denn die Politik hat angekündigt, die Ausfallhilfen auch im Dezember fortzuführen und 75 Prozent der Vorjahreseinnahmen zu erstatten. Weitere Überbrückungshilfen sind gar schon bis in den März avisiert. Die Hotels und Gaststätten können ihre Mitarbeiter zudem weiter in Kurzarbeit halten.

Was machen Hotels und Gaststätten, um nun nicht monatelang geschlossen zu bleiben?

Die Branche dringt auf die Einführung einer „Inzidenzampel“. „Die Politik muss klare Vorgaben machen, bei welchen Zahlen Öffnungen möglich sind. Das gibt uns Planungsmöglichkeiten und wäre auch Motivation für die Bevölkerung, sich noch mehr anzustrengen, wenn man zur Belohnung wieder reisen kann“, meint Rolf-Seelige Steinhoff, Inhaber von sieben großen Hotels auf der Insel Usedom.

Die größte Branche des Landes Das Hotel- und Gaststättengewerbe hat mit 131 000 Jobs besondere Bedeutung für MV. Landesweit 20 Prozent aller Beschäftigten (derzeit zumeist in Kurzarbeit) gehören zur Branche und erzielen zwölf Prozent der Bruttowertschöpfung im Nordosten. Viele weitere Branchen, insbesondere der Handel, hängen zudem am Tourismus. In MV gibt es mit Hotels und Apartmentanlagen etwa 3300 Feriendomizile und rund 3000 Restaurants.

Von Alexander Loew