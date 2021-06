Covid-19 - Impf-Kampagne in MV stockt: Was das Land jetzt Eltern anbieten will

Die Impf-Kampagne in MV stockt, vor allem bei den Erstimpfungen geht es kaum voran. Dabei gibt es genügend Impfdosen, sagt das Land. Nun sollen vor allem Mütter und Väter angesprochen werden. Was das Land ihnen bietet, warum ausgerechnet sie sich impfen lassen sollen und wie es an den Schulen weitergeht.