Corona in MV: Infektionszahlen nehmen landesweit zu

Die Zahl der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montag erneut um 39 laborbestätigte Fälle gestiegen. Landesweit waren dies im Durchschnitt 29,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wie aus den Daten des Landesgesundheitsamtes (Lagus) in Rostock hervorgeht.

Die Gesamtzahl der Infektionen lag bei 2211 Fällen - landesweit starben 22 Menschen mit Corona. Zwei Landkreise überschritten demnach am Montag die kritische 35er-Marke, vorne lagen die Landkreise Vorpommern-Greifswald (43,1), Rostock (40,9) und Mecklenburgische Seenplatte (32,4).

