Die Pandemie war ein einschneidendes Erlebnis in 2020. Der Verfassungsschutzbericht für das erste Corona-Jahr soll nun klären, ob der Extremismus in Deutschland hierdurch zugenommen hat.

Am 17. Januar demonstrierten tausende Menschen in MV gegen die Corona-Maßnahmen – So auch hier, in Rostock. Vielerorts gab es auch Gegendemonstrationen. Teilweise kam es zu Ausschreitungen und Polizeieinsätzen. Die Eskalationen erregen Besorgnis in der Schweriner Politik. Quelle: Dietmar Lilienthal