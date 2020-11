In Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Seit Donnerstagnachmittag überlebten vier Personen ihre Erkrankung nicht. Das gab das Lagus am Freitag bekannt. Zudem lassen neue Infektionsfälle die Inzidenz in einem Landkreis auf über 85 klettern.