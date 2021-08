Das Land MV will nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) noch in dieser Woche damit beginnen, in den täglichen Lageberichten getrennte Inzidenzen für Geimpfte und Nichtgeimpfte auszuweisen. Lassen sich so harte Impfgegner überzeugen? Die AfD kritisiert den Schritt.