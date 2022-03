Rostock

Dreimal in der Woche müssen sich Schüler im Nordosten auf das Coronavirus testen. Kinder- und Jugendärzte fordert nun ein Ende dieser Teststrategie. Denn viel bringen würden die nicht mehr. Der Vorstoß kam vom Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Doch auch der Landesverband MV hält von der Teststrategie der Landesregierung nicht mehr allzu viel und fordert ein Umdenken.

„Trotz der anhaltend hohen Infektionszahlen zeigen uns die anlasslosen Testungen, dass wir damit keine Infektionen verhindern können. Wir müssen uns vor Augen halten, was wir erreichen wollen. Gerade geht es darum, Infektionen in den vulnerablen Gruppen – immungeschwächte, alte Menschen – und die einhergehenden Komplikationen und Todesfälle zu vermeiden. Eine Reihentestung der Schüler wird da nicht helfen, wohl abe

OZ-Umfrage: Sollten die Corona-Massentests an den Schulen abgeschafft werden?

r eine Erhöhung der Impfquote in dieser vulnerablen Gruppe“, sagt Steffen Büchner, Sprecher des Landesverbandes MV der Kinder- und Jugendärzte.

Kinderarztverband: Kaum schwere Verläufe trotz hoher Inzidenz

„Es muss Schluss damit sein, die Last der Pandemie auf Kinder und Jugendliche abzuladen! Wir wissen, dass es kaum bis keine schweren Verläufe und nur sehr wenige Komplikationen in dieser Altersgruppe gibt, trotz der immensen Inzidenz. Es ist jetzt wichtiger, die Teilhabe der Kinder und Jugendlichen zu sichern, Schulen offen zu halten und Freizeit- und Sportangebote wieder hochzufahren“, so Büchner weiter.

Der Verband fordert, zu symptomabhängigen Individualtestungen und entsprechenden Bestätigungen per PCR überzugehen, weg von anlasslosen Schnelltestungen und anlasslosen PCR-Testempfehlungen durch die Einrichtungen hin zur Sicherung der Teilhabe der Kinder und Jugendlichen.

Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrates, zeigt sich verhaltener: „Die anlasslosen Testungen sind durchaus eine Belastung für die Schüler, sie haben aber auch eine hohe Fehlerquote.“ Der Landeselternrat habe sich schon lange für eine andere Teststrategie ausgesprochen. „Es wäre gut, wenn wir nur noch anlassbezogene Testungen in den Schulen durchführen würden oder aber am besten einmal in der Woche Pool-PCR-Tests. Die würden uns eine extrem hohe Sicherheit geben“, so Czerwinski weiter.

Ein Ende der aktuellen Testungen hält er aber dennoch für zu früh. „Das würde jetzt bei den hohen Fallzahlen noch keinen Sinn machen. Durch die Tests entdecken wir jetzt noch viele asymptomatische Infektionen“, erklärt Czerwinski. Für die Zeit nach den Prüfungen und in Richtung Herbst wünscht er sich aber eine neue Teststrategie.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das Bildungsministerium in Schwerin will noch weiter an der bisherigen Testpflicht festhalten. „Bei der Frage der Weiterführung der Testpflicht haben wir den Landeselternrat und den Landesschülerrat einbezogen und dem Wunsch entsprochen, weiterhin dreimal pro Woche in der Schule zu testen“, erklärt Ministeriumssprecher Henning Lipski. Die aktuelle Schul-Corona-Verordnung werde um weitere vier Wochen bis 28. April verlängert.

Von Michaela Krohn