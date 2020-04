Corona in MV: Kinderhilfe bietet Online-Angellehrgänge für sozial benachteiligte Jugendliche

Rostock

Seit 20 Jahren führt der Rostocker Peter Rinow (61) Angelkurse mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in MV durch. Er habe damals sofort zugesagt, als ihn der Vizepräsident der in Hamburg beheimateten Royal Fishing Kinderhilfe, Siegfried Götze (59), um Hilfe bat. „In Corona-Zeiten ist aus Sicherheitsgründen die herkömmliche Angelausbildung leider nicht möglich. Deshalb finde ich die aktuelle Online-Initiative der Kinderhilfe gut“, erläutert Rinow.

Online-Angellehrgänge für Kinder und Jugendliche

Konkret bietet die gemeinnützige Organisation Online-Angellehrgänge an. „Wir möchten Kindern und Jugendlichen im Nordosten helfen, die in Kinderheimen oder in Wohngruppen ohne die leiblichen Eltern aufwachsen müssen“, erläutert Götze. Der Landesanglerverband MV und die OZ sind mit dabei und fördern die Initiative. Sie ist Teil der Aktion #ozhilft, die Bürger, Künstler und die Wirtschaft des Landes in der Corona-Krise unterstützt.

Europas größte Angelschule

Die Lehrgänge wird das Team um Hubertus Massong (29) durchführen. Er ist der Chef von „Fishing-King“. Europas größte Angelschule, die jährlich mehr als 20 000 Petrijünger in Deutschland und Österreich unterrichtet, ist in Köln ( Nordrhein-Westfalen) beheimatet. Massong gehört zu den rund 130 aktiven Mitgliedern der Royal Fishing Kinderhilfe.

Hilfsprojekt förderte 6600 junge Leute Die Royal-Fishing-Kinderhilfefinanziert seit 21 Jahren Lehrgänge zur Fischereischeinprüfung für Kinder und Jugendliche, die in Kinderheimen leben. Insgesamt gut 6600 junge Leute wurden in Deutschland und Europa bislang gefördert, Kinder sollen das Angeln als Hobby für sich entdecken. Aktuell hat die gemeinnützige Organisation 130 Mitglieder. Darunter sind viele Prominente, die Mitgliederbeiträge entrichten und Spenden sammeln. Darunter sind Showmaster, Schauspieler und Sportler, zum Beispiel der Showmaster Markus Lanz, die Schauspieler Francis Fulton Smith und Fritz Wepper, Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog und der frühere Fußball-Nationalspieler Patrick Owomoyela. Wenn Sie, liebe Leser, die Royal-Fishing-Kinderhilfe unterstützen möchten, können Sie das mit einer Spende tun. Mehr unter www.royal-fishing.de.

Meldungen per Internet

Normalerweise kostet eine solche Online-Ausbildung 97 Euro. „Ab sofort dürfen die Träger aus ganz MV, die Kinderheime bzw. Wohngruppen mit Kindern und Jugendlichen betreuen, die ohne leibliche Eltern aufwachsen, sich bei uns melden. Sie können einen kostenlosen Online-Angellehrgang per E-Mail unter info@royal-fishing.de beantragen“, erläutert Siegfried Götze. Damit wolle man auch in Krisenzeiten helfen, diesen jungen Leuten über das Angeln eine sinnvolle und spannende Freizeitbeschäftigung zu vermitteln, betont er. Neben vielen Lehrgängen, zum Beispiel in Rostock, Stralsund und Greifswald, hat seine Organisation auch schon zahlreiche Angel-Camps hierzulande organisiert und finanziert.

Von Volker Penne