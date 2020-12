Schwerin

Die Landesregierung in Schwerin befasst sich am Freitag (10.00 Uhr) in einer weiteren Sondersitzung mit der Umsetzung und Ausgestaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Im Mittelpunkt der per Videokonferenz abgehaltenen Beratung sollen künftige Reiseregelungen stehen.

Nach den Plänen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) soll es für Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns Zwangsquarantäne auch nach innerdeutschen Reisen in Risikogebiete geben. Ausgenommen werden sollen nur Menschen, die etwa über die Weihnachtsfeiertage enge Familienangehörige in anderen Bundesländern besuchen.

Wer aber entfernte Verwandte oder Freunde besucht, soll nach der Rückkehr für zehn Tage in Quarantäne, die nur durch zwei negative Corona-Tests verkürzt werden kann.

Crone : Erneuter Sonderweg ist schwierig

Dieses Vorhaben rief bereits Widerspruch hervor. Einen neuerlichen Sonderweg für Mecklenburg-Vorpommern halte er rechtlich für sehr schwierig, sagte der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone.

Die Freizügigkeit der Menschen werde mehr als sonst in Deutschland üblich eingeschränkt. Schon die strikten Reisebeschränkungen in der ersten Infektionswelle im Frühjahr hätten erheblichen Unmut bei Betroffenen ausgelöst und seien von Gerichten auch teilweise wieder kassiert worden.

Von RND/dpa