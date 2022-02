Schwerin

Ab Donnerstag sollen die Kontaktregeln für private Treffen in MV wieder lockerer werden. Geimpfte und Genesene können sich dann innen und außen mit so vielen Menschen wie gewünscht treffen. Ist allerdings ein Ungeimpfter dabei, gilt weiter: ein Hausstand plus zwei Personen. Der Landtag hat am Montag mit breiter Mehrheit den Lockerungen zugestimmt. Das Regierungskabinett will sie am Dienstag beschließen.

Simone Oldenburg (Die Linke), die Bildungsministerin und Vize-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, gibt bei der Sondersitzung des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern eine Regierungserklärung ab. Quelle: Jens Büttner/ZB

Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) hält trotz des noch hohen Infektionsgeschehens im Land ein baldiges Ende der harten Corona-Schutzvorschriften für gerechtfertigt. Die befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems sei nicht eingetreten, vor allem auch, weil sich die Mehrheit der Menschen an die Schutzvorschriften gehalten habe. „Jetzt gibt es Hoffnung, und die geben wir nicht aus der Hand. Wir haben Grund zur Zuversicht – trotz der noch immer angespannten Lage“, sagte Oldenburg am Montag im Landtag in Schwerin unter Hinweis auf die aktuell zumeist milden Krankheitsverläufe. In Vertretung der erkrankten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gab die Bildungsministerin eine Regierungserklärung ab.

Landtag will auch 3G für Amateursport und in Schwimmbädern

Fünf Fraktionen im Landtag stehen hinter den Öffnungsschritten, die bundesweit vereinbart sind: SPD, Linke, CDU, Grüne und FDP. Nach den Kontaktlockerungen sind am 4. März Gastronomie und Hotels dran: Gäste dürfen dann statt wie bisher zu 2G plus auch schon nach 3G-Regeln rein. Auch Diskotheken und Clubs können dann öffnen: unter 2G plus. Ab 20. März ist dann der Wegfall aller „tiefgreifenden Schutzmaßnahmen“ vorgesehen. Noch Wunsch: Im Landtag drängt man zum 4. März auch auf 3G für Musikschulen, Amateursport, Fitnessstudios und Schwimmbäder.

MV lockert – verschärft aber gleichzeitig. Am Montag sprang die Corona-Warnampel landesweit auf Rot. Freizeitparks, Indoor-Spielplätze, Zirkusse, Schwimm- und Spaßbäder und Tourismusdienstleistungen im Innenbereich müssen schließen, weil die Corona-Infektionszahlen steigen.

CDU und FDP fordern ein Ende der Corona-Ampel und aller freiheitsbeschränkenden Regeln zum 20. März. Ab diesem Datum müsse wieder Normalität in MV einziehen. Patrick Dahlemann (SPD), Chef der Staatskanzlei, macht Hoffnung: „Dieses Regelwerk (die Ampel – d. Red.) bleibt bis zum 20. März bestehen und wird schrittweise gelockert und angepasst.“ Allerdings bleibe die Ampel „Diskussionsgrundlage für besonders betroffene Gebiete im Rahmen der Hotspot-Regel“.

Die AfD will einen klar definierten „Freiheitstag“ in MV, an dem alle Regeln fallen. Fraktionschef Nikolaus Kramer verglich die nun geplanten Schritte mit Haftlockerungen: „Hofgang nach jahrelanger Isolationshaft.“ Konter von Julian Barlen (SPD): Man dürfe Freiheit nicht mit Egoismus verwechseln.

Von Frank Pubantz