132 neue Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag gemeldet (Stand 18.44 Uhr). Das sind zwar weniger als am Vortag, dennoch ist in einem weiteren Landkreis die Inzidenz-Ampel auf rot gesprungen. Im Kreis Ludwigslust-Parchim gab es in den vergangenen sieben Tagen 50,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Dort gelten ab sofort schärfere Corona-Regeln.

Am Donnerstag wurden in dem Kreis 34 neue Corona-Fälle bestätigt. Im Kreis Vorpommern-Greifswald, der am Mittwoch zum Risikogebiet wurde, hat das Lagus 28 neue Infektionen vermerkt. Dort liegt die Inzidenz jetzt bei 56,6.

Inzidenz für MV bei 37,9

Im Landkreis Rostock wurden 20 neue Infektionen gezählt, in Nordwestmecklenburg 14 und im Kreis Vorpommern-Rügen elf. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat neun Infektionen dazubekommen. Die Hansestadt Rostock weist sieben neue Corona-Fälle aus und in Schwerin wurden neun weitere Personen positiv auf Covid-19 getestet.

Für ganz MV gilt derzeit in Inzidenzwert von 37,9. In den vergangenen sieben Tagen wurden 610 neue Corona-Erkrankungen festgestellt.

Obwohl im Kreis Vorpommern-Rügen laut dem Bericht des Lagus die Inzidenzampel noch auf gelb steht (25,8), hat der Kreis per Allgemeinverfügung schärfere Einschränkungen beschlossen und die Ampel auf orange hochgestuft.

2618 Menschen positiv getestet

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in MV 2618 Personen positiv auf Corona getestet. 236 Patienten müssen/mussten im Krankenhaus betreut werden – das sind sechs mehr als am Vortag. 30 Personen mussten/müssen sogar auf einer Intensivstation behandelt werden. 1608 Patienten sind Schätzungen zufolge wieder von ihrer Erkrankung genesen – 43 mehr als am Vortag.

