Corona in MV: Landesamt meldet 23 Neuinfektionen

Rostock

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Mecklenburg-Vorpommern bis Donnerstagnachmittag (Stand: 16.30 Uhr) auf insgesamt 468 gestiegen. Nach Mitteilung des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock waren dies 23 mehr als am Mittwoch. 62 Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden, neun davon auf einer Intensivstation. Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte meldet mit bislang 83 bestätigten Fällen die meisten Infektionen. Die meisten positiven Tests gab es am Donnerstag im Landkreis Nordwestmecklenburg. 6 neue Fälle wurden aus der Region gemeldet.

Am Donnerstag gab es den ersten Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis Rostock. Ein 86-jähriger Mann starb an den Folgen der Erkrankung. Die Zahl der Sterbefälle in Mecklenburg-Vorpommern erhöht sich damit auf vier.

17 400 Tests in Laboren landesweit ausgewertet

Damit gibt es in MV mit Stand später Donnerstagnachmittag 468 bestätigte Coronavirus-Infektionen.Wie das Amt weiter berichtete, wurden landesweit in sechs Laboren, die alle Corona-Tests aus den Abstrichzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städte auswerten, insgesamt bislang über 17 400 Tests analysiert.

Von OZ