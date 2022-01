Greifswald

Die Kulturverbände in Mecklenburg-Vorpommern haben eine sofortige und dauerhafte Öffnung der Kultur gefordert. Die Gleichstellung mit dem Vereinssport, den Fitnessstudios und der Gastronomie sei überfällig, teilte das Forum der Kulturverbände MV am Freitag in Greifswald mit. Nur mit dieser Gleichstellung bekomme die Kultur im Nordosten mehr Planungssicherheit. Das kulturelle Leben müsse auch in Pandemie-Zeiten mit der 2G Plus-Auflage, Hygienekonzepten und begrenzten Teilnehmerzahlen geöffnet bleiben, hieß es.

Das entsprechende Positionspapier wurde den Angaben zufolge unter anderem gezeichnet von den Fachstellen Kulturelle Bildung MV und Tanz MV, vom Jugendkunstschulverband, Künstlerbund, Museumsverband, Landesmusikrat sowie von den Landesverbänden der Freien Theater, der Musikschulen und der Soziokultur.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) habe am 7. Januar den besonderen Schutz der Kultur und ihre besondere Bedeutung gerade in diesen Zeiten festgeschrieben, hieß es. Schließungen seien als äußerstes Mittel besonders zu begründen. Dieser MPK-Beschluss werde in MV aber nicht beachtet. Auch Gespräche der Kulturverbände mit Kulturministerin Bettina Martin (SPD) „lassen nicht hoffen“.

Kulturschaffende orientieren sich neu

Die Träger der kulturellen Einrichtungen, Clubs und Livespielstätten befürchteten einen Kahlschlag der kulturellen Infrastruktur im Land, hieß es. Hendrik Menzl vom Servicecenter Kultur sagte, dass es Techniker von Livespielstätten gebe, die sich neue Jobs in anderen Bundesländern gesucht hätten sowie Künstlerinnen und Künstler, die jetzt in der Pflege und im Handwerk arbeiteten. Groß sei die Sorge, dass Ehrenamtliche „zukünftig fortbleiben, weil sie zu lange aus ihrem kulturellen Aufgabenfeld wegbleiben mussten und die Motivation nun fehlt“, so Menzl. Die Hauptamtlichen seien „mürbe vom Planen, Verschieben und kurzfristigem Hin- und Her.

Von dpa