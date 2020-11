Rostock

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind in Mecklenburg-Vorpommern 151 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag meldete, sind zwei weitere Personen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – aus Schwerin und Rostock. Innerhalb einer Woche sind damit 13 Tote zu beklagen, seit Beginn der Pandemie gab es 49 Todesfälle im Land.

Vergleichsweise viele Fälle an Neuinfektionen wurden in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald (40) und Nordwestmecklenburg (29) registriert. Beide Regionen gelten derzeit als Corona-Risikogebiete, die Inzidenz liegt mit jetzt 80,7 in Nordwestmecklenburg beziehungsweise 74,7 in Vorpommern-Greifswald deutlich über der kritischen Marke von 50 Fällen je 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen (7-Tages-Inzidenz).

Anzeige

Mehr lesen: Corona in MV: So hoch ist die Inzidenz aktuell in den Städten und Landkreisen

Die übrigen Ansteckungen verteilen sich auf den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (22), die Hansestadt Rostock (17), sowie die Landkreise Vorpommern-Rügen (13), Rostock (12), Ludwigslust-Parchim (11) und die Stadt Schwerin (7).

Lesen Sie auch

Die Inzidenz in Gesamt MV sinkt von 46,6 auf 45,3. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr sind jetzt 4933 Ansteckungen bestätigt. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) gelten inzwischen 3466 Menschen als genesen – 155 mehr als noch am Vortag.

Auf den Intensivstationen im Land liegen aktuell laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 27 Patienten, von denen 17 beatmet werden müssen. Zehn Infizierte wurden neu in Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt war das bisher bei 410 Menschen im Land nötig – 50 von ihnen hatten oder haben einen so schweren Verlauf, dass eine Behandlung auf einer Intensivstation nötig war oder ist.

Von OZ