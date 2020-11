Rostock

Mindestens 176 Menschen sind am Wochenende in MV positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) kommen zu den 111 registrierten Fällen vom Sonnabend weitere 52 am Sonntag dazu. Im Landkreis Rostock starb ein Mensch, der positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurde.

Nicht enthalten sind in den Lagus-Berichten vom Samstag und Sonntag die Fälle aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Der Wert wird dort mit null angegeben. Lagus-Sprecherin Anja Neutzling sagte am Sonntag gegenüber der OZ: „Es gibt technische Übertragungsprobleme. Die Zahlen aus Nordwestmecklenburg werden in einem der nächsten Berichte nachgereicht.“

Nordwestmecklenburg meldet 13 Corona-Fälle am Sonnabend

Der Landkreis selbst hatte am Sonntagvormittag darüber informiert, dass es von Freitagnachmittag bis Samstagnachmittag 13 Fälle gab – unter anderem nach einer Geburtstagsparty. Mit den Nordwestmecklenburg-Zahlen vom Sonntag sei erst am Montag zu rechnen, hieß es.

Durch die fehlerhafte Übertragung ist für die Region Nordwestmecklenburg jetzt ein 7-Tages-Inzidenzwert (Fälle je 100 000 Einwohner in 7 Tagen) von weniger als 50 ausgewiesen. Tatsächlich dürfte der Landkreis jedoch weiterhin Corona-Risikogebiet sein. Auch in Schwerin und den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald steht die Corona-Ampel wie zuletzt auf rot.

Die Neuinfektionen vom Sonntag verteilen sich auf die Hansestadt Rostock und den Landkreis Vorpommern-Rügen mit je 17 Fällen. Acht positive Befunde gab es im Landkreis Vorpommern-Greifswald, je drei in den Regionen Ludwigslust-Parchim, Mecklenburgische Seenplatte und dem Landkreis Rostock. Eine Infektion wurde in Schwerin registriert.

Die Gesamtzahl der Infektionen in MV liegt jetzt bei 3741, die der Todesfälle bei 30. Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) zufolge sind bereits 2242 Menschen genesen, das sind 82 mehr als am Samstagnachmittag. 301 Personen mussten oder müssen bisher in einem Krankenhaus behandelt werden, fünf Patienten kamen am Sonntag dazu. Auf einer Intensivstation werden beziehungsweise wurden bisher 40 Menschen versorgt (keine Veränderung zum Vortag).

