Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Montag 1806,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ein neuer Höchstwert, vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei knapp 1400.

Die Inzidenz bei den Kindern und Jugendlichen (0-17 Jahre) liegt landesweit bei 3519. Am höchsten ist sie mit Abstand in Vorpommern-Rügen (4700) am niedrigsten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (2294).

Kein Öffnungsautomatismus ab dem 20. März

Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Corona-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern sieht das Gesundheitsministerium den 20. März nicht als „Freedom Day“. Es gebe keinen Öffnungsautomatismus, sagte ein Sprecher am Montag in Schwerin. Zwar sei noch nicht klar, welche Maßnahmen das Infektionsschutzgesetz nach dem Stichtag noch zulasse, doch es gebe verschiedene Bereiche, in denen Schutzmaßnahmen weiter erforderlich sein werden.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV (Stand: 07.03.2022): Cafés, Bars, Restaurants: 3G

3G Clubs und Discos: 2G plus

2G plus Friseure: 3G

3G Fitnessstudios: 3G

3G Kinos/Theater/Museen: 3G und FFP2-Maskenpflicht

3G und FFP2-Maskenpflicht Bibliotheken: 3G

3G Schwimmbäder: 2G plus

2G plus Sporthallen : 2G plus

: 2G plus Großveranstaltungen/Konzerte: im Freien 2G, innen 2G plus

im Freien 2G, innen 2G plus Bus und Bahn: 3G

3G Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): FFP2-Maskenpflicht Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): nur Maskenpflicht

nur Maskenpflicht Private Kontakte: Bei Ungeimpften nur ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem zweiten Haushalt WAS BEDEUTET DAS? 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Die Bund-Länder-Runde hatte am 16. Februar eine Hotspot-Regelung für die Zeit nach dem Ende der tiefgreifenden Corona-Regeln beschlossen: Wo die Corona-Lage kritisch ist, sollen auch in Zukunft strengere Regeln gelten. Wie diese jedoch genau aussehen wird, wisse man erst am 18. März, so das Gesundheitsministerium in Schwerin. Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung sehe man besonders für Großveranstaltungen und Bereiche wie Krankenhäuser und Pflegeheime weiter Regelungsbedarf. Seit dem Wochenende liegt der Nordosten bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter den Bundesländern an der Spitze.

Mehr als 50000 Menschen aktuell infiziert

Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern registrierten den Angaben zufolge zum Wochenstart 2717 Neuinfektionen, am vergangenen Montag waren es 1870. Die meisten neuregistrierten Fälle gab es in Vorpommern-Greifswald (500) und dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (479). Aktuell sind 54 372 Menschen in MV mit dem Virus infiziert.

In den Krankenhäusern des Landes wurden 648 Patienten mit Corona behandelt, 23 mehr als am Vortag. Auf den Intensivstationen lagen 80 Covid-Patienten, am Sonntag war es einer weniger. Laut Lagus starben in den letzten 24 Stunden weitere 18 Menschen an oder mit dem Virus, die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn Verstorbenen liegt damit bei 1816.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 07.03.2022) 7-Tage-Inzidenz: 1806,8 (+43,2)

1806,8 (+43,2) Hospitalisierungs-Inzidenz: 11,2 (+0,5)

11,2 (+0,5) ITS-Auslastung: 13,3 % (-0,4)

13,3 % (-0,4) Einmal geimpft: 74,2 %

74,2 % Vollständig geimpft: 74,0 %

74,0 % Geboostert: 55,5 %

55,5 % Neue Fälle: 2717

2717 Derzeit infiziert: rund 54 372 (+1248)

rund 54 372 (+1248) Im Krankenhaus: 648 (+23)

648 (+23) Auf einer Intensivstation: 80 (-1)

80 (-1) An oder mit Corona verstorben: 1816 (+18)

Hospitalisierungsinzidenz steigt

Die Hospitalisierungsinzidenz – also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Patienten mit Corona-Infektion je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – stieg auf 11,2. Besonders hoch ist die Hospitalisierungsinzidenz aktuell in Vorpommern-Greifswald mit 17,4.

Der Fortschritt der Impfungen im Nordosten ist nahezu zum Erliegen gekommen. Stand Montag waren laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) hierzulande 74,2 Prozent der Menschen mindestens einmal geimpft, 74,0 Prozent hatten demnach eine vollständige Grundimmunisierung. Die Zahl der Geboosterten wurde mit 55,5 Prozent angegeben. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen sind 77,8 Prozent geboostert.

