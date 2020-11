Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Freitagnachmittag 88 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Pandemie-Lage des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock hervor, der am Sonnabend (Stand: 16.17 Uhr) veröffentlicht wurde. Innerhalb von 24 Stunden sind also deutlich weniger Personen als am Vortag erkrankt. Die Werte sind am Wochenende aber immer geringer, da weniger getestet wird.

Die meisten Neuinfektionen gab es in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte (32) und Vorpommern-Greifswald (25). Die übrigen Ansteckungen verteilen sich auf die Landkreise Nordwestmecklenburg (10) und Schwerin (7), die Hansestadt Rostock und Ludwigslust-Parchim zählten jeweils fünf neue Fälle, der Landkreis Vorpommern-Rügen vier. Im Landkreis Rostock wurden keine neuen Fälle registriert.

Vier Corona-Risikogebiete in MV

Vier Regionen in MV sind derzeit Corona-Risikogebiete mit einem Inzidenzwert von mehr als 50 Fällen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen: Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald, Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim. Für ganz MV liegt der Wert bei 46,1 – und damit etwas geringer als am Freitag.

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) sind im Land derzeit 1457 Menschen mit Corona infiziert. 114 von ihnen müssen aktuell im Krankenhaus behandelt werden (-2), 32 davon auf einer Intensivstation (+1).

Im bundesweiten Vergleich ist Mecklenburg-Vorpommern unverändert das Land mit den wenigsten Corona-Fällen je Einwohner. Die 7-Tages-Inzidenz liegt durchschnittlich bei 136, in Sachsen sogar bei über 200.

Von Ann-Christin Schneider