Corona in MV: Neuinfektionen nehmen weiter nur langsam zu

Die Zahl der Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwoch wieder nur leicht gestiegen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) und das Gesundheitsministerium mitteilten, gab es drei bestätigte Neuinfektionen. Damit stieg die Gesamtzahl bis Dienstag (16.00 Uhr) auf 657.

Die neuen Fälle wurden in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Nordwestmecklenburg gemeldet. Am stärksten betroffen sind die Landkreis Vorpommern-Greifswald (122 Fälle) und Mecklenburgische Seenplatte (108). Insgesamt gab es bislang 15 Todesfälle durch Corona in MV.

Eine weitere Person in Kliniken behandelt

Landesweit müssen beziehungsweise mussten 91 Menschen in Kliniken behandelt werden, 17 von ihnen auf einer Intensivstation, wie es weiter hieß. Das ist eine Person mehr, als noch am Vortag.

In den Laboren in MV wurden bisher mehr als 27 800 Corona-Tests analysiert. Schätzungen des Robert Koch-Instituts zufolge gelten im Nordosten 504 Menschen als von der Covid-19-Erkrankung genesen.

