Ab wann werden die Corona-Regeln wieder gelockt? Diese Fragen stellen sich aktuell viele Menschen in MV. Nach einer Prognose des Greifswalder Bioinformatik-Professors Lars Kaderali könnte die Zahl der Neuinfektionen bereits Ende Februar unter die kritische Marke von 50 Fällen je 100 000 Einwohner fallen.

Das macht vor allem der Wirtschaft im Land Mut: Handel und Tourismus hoffen bereits, dass sie ab März Geschäfte, Restaurants und Hotels wieder öffnen können.

Eindeutiges Ergebnis

Die OZ hat ihre Leser gefragt, was diese davon halten. Sollten die Corona-Regeln in MV tatsächlich gelockert werden, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz im Land unter 50 fällt? 679 Menschen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig.

73,3 Prozent der Teilnehmer sind dafür, dass bei einer Inzidenz unter 50 die Corona-Regeln in MV gelockert werden. 25 Prozent der Leser sind dagegen. 1,7 Prozent von denen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind sich unsicher.

Von OZ