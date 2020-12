Stralsund

Den Heiligabend hat Christel Schinkel in diesem Jahr genau geplant. Es sind Pläne gegen Einsamkeit, gegen Tränen und gegen Corona. Seit zwölf Jahren lebt die 68-Jährige im Pflegeheim und das erste Mal wird sie das Weihnachtsfest nicht bei einer ihrer beiden Töchter verbringen.

In den vergangenen Tagen habe sie immer wieder das Für und Wider abgewogen, sie hat Risiken und Folgen abgeschätzt - und sich inzwischen entschieden. Gegen die Töchter und für das Heim. „Wenn ich Weihnachten bei meiner Tochter verbringe, muss ich mich danach für sieben Tage im Heim in Quarantäne begeben“, sagt die Stralsunderin. „Da gehe ich in die Knie.“

Anzeige

Schwieriger Abwägungsprozess

So, wie Christel Schinkel, die im Stralsunder Caritas-Seniorenzentrum St. Josef lebt, geht es in diesem Jahr vielen Heimbewohnern in Mecklenburg-Vorpommern. „Während in den Vorjahren nur einzelne Bewohner über Weihnachten in der Pflegeeinrichtung blieben, rechnen wir in diesem Jahr damit, dass zwei Drittel der Bewohner Weihnachten bei uns verbringen werden“, sagt Marcus Beyer, Leiter der Pflegeeinrichtung.

Den Bewohnern und auch den Angehörigen falle die Entscheidung nicht leicht. Vor allem bei den Hochbetagten ist das ein sehr schwieriger Abwägungsprozess. Diese Menschen seien besonders gefährdet. Zugleich aber bestehe der Wunsch, das vielleicht letzte Weihnachtsfest gemeinsam zu feiern.

Auch in den beiden Rostocker DRK-Seniorenheimen rechnet man damit, dass weniger Bewohner nach Hause zu den Familien geholt werden. „Permanent neue und kurzfristig geänderte Besuchsregularien durch die Landesregierung, aber auch durch kommunale Gremien, führen zu sehr viel Unsicherheit bei den Besuchern“, sagt Thomas Strobach, der Leiter für stationäre Einrichtungen beim DRK in Rostock. Aber alle diese Regelungen, so kurzfristig sie auch seien, seien immer noch besser als geschlossene Häuser wie im Frühjahr.

Zu große Einschnitte durch Quarantäne

Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD) bat Familien angesichts hoher Infektionszahlen in den Pflegeeinrichtungen darum, noch einmal gut darüber nachzudenken, wie die Weihnachtstage gestaltet werden. „Wägen Sie bitte ab, ob Sie Ihre Angehörigen zu sich in die Häuslichkeit holen oder ob Sie in diesem Jahr einen Besuch in der Einrichtung vorziehen, um Ihren Angehörigen die Quarantänezeit zu ersparen“, so Dreses Appell an die Familien.

Christel Schinkel sind die Einschnitte, die die Selbstisolation mit sich bringen würde, zu groß. Das Essen würde sie für eine Woche isoliert von den anderen Bewohnern im Zimmer einnehmen müssen, erzählt sie. Dabei seien gerade die gemeinsamen Mahlzeiten, wenn auch auf Abstand, wichtig gegen die aufgezwungene soziale Distanz, so die Seniorin.

Sie würde das Zimmer nicht verlassen können, würde auf die kurzen Spaziergänge, die ihre Gesundheit noch zulassen, verzichten müssen. Auch die Kontakte zum Pflegepersonal wären auf das Notwendigste beschränkt. „Sieben Tage nur Fernsehschauen, da wird man ja blöde im Kopf.“

Herausforderung auch für die Mitarbeiter

In der Stralsunder Pflegeeinrichtung stehen festlich geschmückte Weihnachtsbäume, verbreiten beleuchtete Herrnhuter Sterne eine anheimelnde Stimmung. Für die Mitarbeiter ist dieses Weihnachten eine ganz besondere Herausforderung. „Es gibt in jedem Jahr einige Bewohner, die keinen Besuch bekommen oder in der Pflegeeinrichtung bleiben, weil die Kinder im Ausland leben“, sagt Heimleiter Marcus Beyer. Von daher gebe es eine gewisse Erfahrung im Umgang mit diesen Situationen.

„In diesem Jahr wird es darum gehen, diese Erfahrungen mehr Bewohnern im Heim zuteilwerden zu lassen.“ Das heißt, viel Einfühlungsvermögen und Zuwendung zu zeigen und sich Zeit zu nehmen für die Bewohner. „Zeit, das ist aber genau das, was wir eigentlich nicht haben“, so Beyer.

Er hofft deshalb, dass Bundeswehr-Soldaten das Heim bei Routinearbeiten unterstützen werden, um Pflegekräfte zu entlasten. „Es hat alles Grenzen“, so der 33-Jährige. „Das, was zu leisten ist, versuchen unsere Mitarbeiter zu leisten.“

Gottesdienst, Weihnachtspost lesen und telefonieren

Die emotionalen Stunden des Heiligen Abends hat Christel Schinkel fast minutiös geplant. „Ich habe mir vorgenommen, tapfer zu sein.“ Zunächst will sie den Gottesdienst schauen, der aus der hauseigenen Heimkapelle auf die Fernseher der Bewohner übertragen wird. Dann wird sie die Weihnachtspost öffnen und lesen, die in den vergangenen Tagen ankam. Genau 15 Briefe seien bereits eingetroffen. „Da habe ich viel zu tun.“ Im Anschluss will sie Märchenfilme schauen. „Das sind Filme, die mir einen tiefen kindlichen Frieden geben und mich nicht aufregen.“ Und sie werde viel telefonieren, mit den Töchtern, mit Bekannten.

Mehr lesen:

Das Pflegeheim hat sich besondere Mühe gegeben und will seine Bewohner mit traditionellem Weihnachtsessen kulinarisch verwöhnen. Auf dem Speiseplan für den 24. Dezember steht Kartoffelsalat mit Wienern, an den Weihnachtsfeiertagen wird das Küchenteam Entenbrust und pikanten Wildgulasch zubereiten.

„Es geht an die persönlichen Grenzen“

Corona nervt gewaltig. „Es geht an die persönlichen Grenzen“, erzählt Christel Schinkel. Bereits im März wurden alle Gruppen-Veranstaltungen, wie das gemeinsame Singen oder Basteln, coronabedingt abgesagt. „Das tut weh, sehr weh.“ Die Einsamkeit habe vor allem die Menschen, die an Demenz leiden, noch mehr krank gemacht, ist sie überzeugt.

Anders als im Frühjahrs-Lockdown empfinde sie es jetzt aber als große Erleichterung, dass eine festgelegte Besuchsperson in das Heim kommen könne. Ihre Tochter, die in Sassnitz wohnt, wird sie am 1. Weihnachtsfeiertag besuchen. Auch das werde helfen, den Heiligabend tapfer zu verbringen. Und ihr Glaube trägt sie durch das Fest. „Wir feiern die Geburt Jesu, unseres Retters und Heiland.“

Von Martina Rathke