FAQ - Corona-Regeln: So geht es nach den Winterferien an den Schulen in MV weiter

Das Schweriner Bildungsministerium hat den Schulen in MV einen Handlungsleitfaden für die Zeit nach den Ferien gesandt. Darin werden Fragen zu Reiseverhalten oder Maskenpflicht beantwortet. Ein Überblick, was Eltern und Schüler beachten müssen.