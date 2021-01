Schwerin

Paukenschlag in Schwerin: Nach OZ-Informationen plant die Landesregierung in Corona-Hotspots mit mehr als 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen doch ein komplettes Ausgangsverbot für Menschen – und zwar nachts. Bisher hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) immer von „Ausgangsbeschränkungen“ wie die 15-Kilometer-Regel um Wohnorte gesprochen.

Ein Entwurf einer Anordnung des Gesundheitsministeriums an Landkreise und Städte sieht aber nun doch ein zeitlich befristetes Ausgangsverbot vor. Sollte es in einzelnen Kreisen, Städten, Ämtern oder amtsfreien Gemeinden mit mehr als 200 Neuinfektionen ein „diffuses Infektionsgeschehen“ geben, wäre ein Ausgangsverbot von 20 bis 6 Uhr möglich, steht in dem Papier. Im Gespräch ist auch 21 bis 6 Uhr. Aktuell könnte dies Regionen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte betreffen, wo die Inzidenz am Donnerstag bei über 220 lag.

Entscheidungen noch am Freitag erwartet

Derzeit berät die Landesregierung beim sogenannten MV-Gipfel mit Vertretern von Wirtschaft, Kommunen und Verbänden über die Verschärfung der Corona-Regeln in MV. Im Anschluss soll das Regierungskabinett die neuen Regeln beschließen. Noch am Freitagabend sollen die neuen Regeln verkündet werden.

Neu ab Inzidenz 200 soll auch die Beschränkung auf einen Kontaktradius sein. Menschen in betroffenen Gebieten dürfen sich ohne wichtigen Grund dann nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen.

Nach OZ-Informationen steht auch fest, wie die scharfe Kontaktregel „ein Hausstand plus eine weitere Person“ für Kinder aufgeweicht wird. Der Landtag hatte dies am Donnerstag gefordert. Kinder bis 12 Jahre sollen von dieser Regelung ausgenommen werden, wenn dies für ihre Betreuung nötig sein sollte, ist zu hören.

Von Frank Pubantz