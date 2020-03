Drei Worte genügen – runter von Rügen. Dieser auf der Insel aus früheren Urlauberzeiten beliebte Satz spiegelt wider, was die Landesregierung so schnell wie möglich durchsetzen will. Bis Donnerstag sollen Touristen Deutschlands größte Insel verlassen, neue dürfen nicht anreisen. Seit Montagabend kontrolliert die Polizei vor dem Rügendamm in Stralsund.