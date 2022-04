Welche Corona-Regeln gelten ab Donnerstag (28. April) in Mecklenburg-Vorpommern? Um diese Frage ging es am Dienstag in einer Kabinettssitzung der Landesregierung. Über die Ergebnisse informierten Ministerpräsidentin Schwesig, Gesundheitsministerin Drese und Corona-Experte Reisinger. Hier können Sie das Video dazu noch einmal ansehen.