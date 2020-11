Gerade in Risikogebieten müsse an strengen Regeln festgehalten werden, so die Ministerpräsidentin. Zugleich spricht sich Schwesig vor den Beratungen mit der Kanzlerin am Mittwoch für Lockerungen zu Weihnachten aus: „Ich finde es richtig, dass man zu Weihnachten ermöglicht, dass wenigstens zehn Personen zusammenkommen können.“